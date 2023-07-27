Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Persaingan Ketat, Jonatan Christie Siap Kerja Ekstra demi Tampil di Olimpiade Paris 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |01:19 WIB
Persaingan Ketat, Jonatan Christie Siap Kerja Ekstra demi Tampil di Olimpiade Paris 2024
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, siap kerja ekstra demi tampil di Olimpiade Paris 2024. Sebab, dia menyadari bahwa persaingan untuk menembus Olimpiade Paris 2024 sangatlah ketat.

"Persaingan menuju Olimpiade memang sangat ketat. Pesaing-pesaing di tunggal putra bahkan mengejar poin sampai ke Kanada dan Amerika," ujar Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- dalam keterangan resmi PBSI, Rabu (26/7/2023).

Jonatan Christie

"Jadi, saya harus kerja ekstra untuk mendapatkan poin dan saya berharap di Japan Open ini saya bisa mendapatkan banyak poin," lanjutnya.

Jonatan baru saja berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar Japan Open 2023 setelah sukses mengalahkan wakil Malaysia, Cheam June Wei. Laga yang berlangsung di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Rabu 26 Juli 2023 siang WIB itu berakhir dengan skro 21-7 dan 21-9 untuk kemenangan Jonatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
