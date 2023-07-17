Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bermodalkan Gelar Juara Taipei Open 2023, Chico Aura Percaya Diri Tampil Apik di Korea Open 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |01:00 WIB
Bermodalkan Gelar Juara Taipei Open 2023, Chico Aura Percaya Diri Tampil Apik di Korea Open 2023
Chico Aura diliputi kepercayaan diri jelang Korea Open 2023 (Foto: PBSI)
BERMODALKAN gelar juara Taipei Open 2023, Chico Aura percaya diri tampil apik di Korea Open 2023. Chico menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia di ajang Korea Open 2023.

Korea Open 2023 akan dimulai pada Selasa 18 Juli 2023 dan akan selesai pada 23 Juli 2023 di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan. Chico mengejar poin untuk memperbaiki peringkat selagi memperebutkan hadiah sebesar USD 420 ribu (Rp6 miliar).

Chico Aura Dwi Wardoyo

Chico berangkat ke Korea Selatan sebagai juara Taipei Open 2023 usai mengalahkan wakil tuan rumah, Su Li Yang, di partai puncak. Dalam turnamen yang digelar akhir Juni lalu tersebut, Chico menang dengan skor 23-21 dan 21-15.

"Pastinya juara di Taipei memberikan rasa percaya diri yang lebih bagi saya untuk tampil di Korea Open kali ini," ungkap Chico dikutip dari rilis PBSI, Minggu (16/7/2023).

"Saya ingin kembali tampil maksimal," tegasnya.

