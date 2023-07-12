Novak Djokovic Lempar Pujian kepada Hubert Hurkacz Usai Duel di Wimbledon 2023

LONDON – Petenis tunggal putra kebanggaan Serbia, Novak Djokovic, melempar pujian kepada wakil Polandia, Hubert Hurkacz, usai saling berhadapan di babak 16 besar Wimbledon 2023. Sebab, dia menilai Hubert Hurkacz sukses menampilkan kinerja apik meski berujung dengan kekalahan.

Ya, Djokovic baru saja berhadapan dengan Hubert Hurkacz, di babak 16 besar Wimbledon 2023. Laga tersebut digelar di All England Club, London, Inggris pada Senin 10 Juli 2023 malam WIB.

Laga itu sendiri sebenarnya sempat tertunda. Tetapi, Djokovic akhirnya bisa memenangkan pertarungan, meski harus bersaing sengit empat set dengan skor 7-6 (8-6), 7-6 (8-6), 5-7, dan 6-4.

Usai laga, Djokovic menyanjung perlawanan sengit yang diberikan oleh Hurkacz. Dia mengatakan sangat bersusah payah untuk memenangkan laga tersebut.