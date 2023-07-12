Tangis Anisanaya Kamila/Az Zahra dan Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin Pecah, Usai Gagal Sumbang Poin di Badminton Asia Junior Championships 2023

YOGYAKARTA – Sejumlah pebulu tangkis Indonesia tak bisa membendung air matanya di laga final Badminton Asia Junior Championships 2023. Sebab, mereka tak bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia sehingga gagal menjadi juara.

Ya, tim bulu tangkis Indonesia gagal merebut titel Badminton Asia Junior Championships 2023 di nomor beregu. Pasalnya, Indonesia kalah tipis dari Jepang di babak final dengan skor 2-3.

Laga itu digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Selasa 11 Juli 2023. Indonesia sendiri sempat tertinggal 0-1 kala di laga pembuka, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu gagal menyumbangkan angka karena kalah dari Daigo Tanioka/Maya Taguchi dengan skor 8-21 dan 20-22.

DI partai kedua dan ketiga, Indonesia berbalik unggul saat tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari dan tunggal putra Alwi Farhan sukses merebut kemenangan. Mutiara menang atas Tomoka Miyazaki 21-17 dan 21-16, lalu Alwi membungkam Yudai Okimoto dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-14.

BACA JUGA: Mutiara Ayu Jawab Keraguan Netizen Usai Kalahkan Juara Dunia Junior 2022 di Final Badminton Asia Junior Championships 2023

Sayangnya, saat Indonesia hanya butuh satu angka lagi lewat partai keempat atau kelima, keduanya justru gagal menyumbang angka. Dua partai tersebut memainkan nomor ganda putri dan putra.

Pada partai keempat, ganda putri Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani nyaris memberikan gelar bagi Indonesia setelah kalah dramatis dari Mei Sudo/Nao Yamakita. Mereka takluk dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-23.