Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tangis Anisanaya Kamila/Az Zahra dan Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin Pecah, Usai Gagal Sumbang Poin di Badminton Asia Junior Championships 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |00:08 WIB
Tangis Anisanaya Kamila/Az Zahra dan Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin Pecah, Usai Gagal Sumbang Poin di Badminton Asia Junior Championships 2023
Muhammad Al Farizi/Nikolaus Joaquin usai berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Sejumlah pebulu tangkis Indonesia tak bisa membendung air matanya di laga final Badminton Asia Junior Championships 2023. Sebab, mereka tak bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia sehingga gagal menjadi juara.

Ya, tim bulu tangkis Indonesia gagal merebut titel Badminton Asia Junior Championships 2023 di nomor beregu. Pasalnya, Indonesia kalah tipis dari Jepang di babak final dengan skor 2-3.

Badminton Asia Junior Championships 2023

Laga itu digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Selasa 11 Juli 2023. Indonesia sendiri sempat tertinggal 0-1 kala di laga pembuka, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu gagal menyumbangkan angka karena kalah dari Daigo Tanioka/Maya Taguchi dengan skor 8-21 dan 20-22.

DI partai kedua dan ketiga, Indonesia berbalik unggul saat tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari dan tunggal putra Alwi Farhan sukses merebut kemenangan. Mutiara menang atas Tomoka Miyazaki 21-17 dan 21-16, lalu Alwi membungkam Yudai Okimoto dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-14.

Sayangnya, saat Indonesia hanya butuh satu angka lagi lewat partai keempat atau kelima, keduanya justru gagal menyumbang angka. Dua partai tersebut memainkan nomor ganda putri dan putra.

Pada partai keempat, ganda putri Anisanaya Kamila/Az Zahra Ditya Ramadhani nyaris memberikan gelar bagi Indonesia setelah kalah dramatis dari Mei Sudo/Nao Yamakita. Mereka takluk dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-23.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847513/tak-permasalahkan-ketatnya-jadwal-badminton-asia-junior-championships-2023-alwi-farhan-persiapan-untuk-wjc-2023-9pCldzVn5x.jpg
Tak Permasalahkan Ketatnya Jadwal Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan: Persiapan untuk WJC 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847319/juara-lagi-di-gor-amongraga-mutiara-ayu-merasa-deja-vu-TWav4hTuDQ.jpg
Juara Lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu Merasa Deja Vu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847338/tak-puas-dengan-predikat-juara-asia-mutiara-ayu-buru-gelar-juara-dunia-junior-b9Jl22mZSE.jpg
Tak Puas dengan Predikat Juara Asia, Mutiara Ayu Buru Gelar Juara Dunia Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847311/hasil-lengkap-final-badminton-asia-junior-championships-2023-wakil-indonesia-mutiara-ayu-jadi-juara-SwaCXjPeJU.jpg
Hasil Lengkap Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Wakil Indonesia Mutiara Ayu Jadi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847295/bikin-sejarah-usai-juarai-badminton-asia-junior-championships-2023-mutiara-ayu-seperti-mimpi-SxIHsUHoJh.jpg
Bikin Sejarah Usai Juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu: Seperti Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847270/hasil-final-badminton-asia-junior-championships-2023-gasak-wakil-korea-selatan-mutiara-ayu-juara-tunggal-putri-rFJNq50eWQ.jpg
Hasil Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Gasak Wakil Korea Selatan, Mutiara Ayu Juara Tunggal Putri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement