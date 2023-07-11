Alwi Farhan Beber Kunci Sukses Bantu Indonesia Singkirkan Juara Bertahan di Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023

YOGYAKARTA – Indonesia berhasil menyingkirkan juara bertahan, Thailand, di babak semifinal nomor beregu Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang turut menyumbangkan poin dalam laga itu pun membeberkan kunci suksesnya.

Alwi menyebut kemenangan itu diraih karena dia bermain lebih menyerang. Strategi itu pun terbukti bisa berbuah manis.

“Bersyukur bisa meraih kemenangan di laga ini. Saya bermain dengan tempo lambat di gim pertama. Saya melihat lawan hanya mengandalkan kesalahan saya sendiri,” kata Alwi, dikutip dari rilis PBSI, Selasa (11/7/2023).

“Saat di gim kedua dan ketiga saya mencoba untuk menyerang. Dengan strategi tersebut, saya bisa bermain dengan baik dan akhirnya memenangkan pertandingan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alwi mengaku mulai terbiasa dengan kondisi paha kirinya yang sering mengalami tegang. Runner-up Lithuanian International 2022 itu berupaya untuk tampil lebih lepas untuk bisa menyumbangkan poin buat Indonesia.

“Masih terasa tegang di bagian paha kiri. Sekarang saya berusaha untuk recovery terlebih dahulu. Laga hari ini melelahkan buat saya. Jadi harus memperagakan strategi perlahan, kapan mau menyerang dan bertahan,” jelas pemain jebolan PB Djarum itu.

Ya, Indonesia sukses menghajar Thailand dengan skor 3-0 di babak semifinal. Poin pertama disumbangkan duet ganda campuran Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang mengalahkan Tanakorn Meechai/Fungfa Korpthammakit dengan skor 21-13 dan 21-15.