Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Beber Kunci Sukses Bantu Indonesia Singkirkan Juara Bertahan di Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |01:04 WIB
Alwi Farhan Beber Kunci Sukses Bantu Indonesia Singkirkan Juara Bertahan di Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2023
Alwi Farhan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

YOGYAKARTA – Indonesia berhasil menyingkirkan juara bertahan, Thailand, di babak semifinal nomor beregu Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, yang turut menyumbangkan poin dalam laga itu pun membeberkan kunci suksesnya.

Alwi menyebut kemenangan itu diraih karena dia bermain lebih menyerang. Strategi itu pun terbukti bisa berbuah manis.

Alwi Farhan

“Bersyukur bisa meraih kemenangan di laga ini. Saya bermain dengan tempo lambat di gim pertama. Saya melihat lawan hanya mengandalkan kesalahan saya sendiri,” kata Alwi, dikutip dari rilis PBSI, Selasa (11/7/2023).

“Saat di gim kedua dan ketiga saya mencoba untuk menyerang. Dengan strategi tersebut, saya bisa bermain dengan baik dan akhirnya memenangkan pertandingan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Alwi mengaku mulai terbiasa dengan kondisi paha kirinya yang sering mengalami tegang. Runner-up Lithuanian International 2022 itu berupaya untuk tampil lebih lepas untuk bisa menyumbangkan poin buat Indonesia.

“Masih terasa tegang di bagian paha kiri. Sekarang saya berusaha untuk recovery terlebih dahulu. Laga hari ini melelahkan buat saya. Jadi harus memperagakan strategi perlahan, kapan mau menyerang dan bertahan,” jelas pemain jebolan PB Djarum itu.

Ya, Indonesia sukses menghajar Thailand dengan skor 3-0 di babak semifinal. Poin pertama disumbangkan duet ganda campuran Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang mengalahkan Tanakorn Meechai/Fungfa Korpthammakit dengan skor 21-13 dan 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/40/2847513/tak-permasalahkan-ketatnya-jadwal-badminton-asia-junior-championships-2023-alwi-farhan-persiapan-untuk-wjc-2023-9pCldzVn5x.jpg
Tak Permasalahkan Ketatnya Jadwal Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan: Persiapan untuk WJC 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847319/juara-lagi-di-gor-amongraga-mutiara-ayu-merasa-deja-vu-TWav4hTuDQ.jpg
Juara Lagi di GOR Amongraga, Mutiara Ayu Merasa Deja Vu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847338/tak-puas-dengan-predikat-juara-asia-mutiara-ayu-buru-gelar-juara-dunia-junior-b9Jl22mZSE.jpg
Tak Puas dengan Predikat Juara Asia, Mutiara Ayu Buru Gelar Juara Dunia Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847311/hasil-lengkap-final-badminton-asia-junior-championships-2023-wakil-indonesia-mutiara-ayu-jadi-juara-SwaCXjPeJU.jpg
Hasil Lengkap Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Wakil Indonesia Mutiara Ayu Jadi Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847295/bikin-sejarah-usai-juarai-badminton-asia-junior-championships-2023-mutiara-ayu-seperti-mimpi-SxIHsUHoJh.jpg
Bikin Sejarah Usai Juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu: Seperti Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/40/2847270/hasil-final-badminton-asia-junior-championships-2023-gasak-wakil-korea-selatan-mutiara-ayu-juara-tunggal-putri-rFJNq50eWQ.jpg
Hasil Final Badminton Asia Junior Championships 2023: Gasak Wakil Korea Selatan, Mutiara Ayu Juara Tunggal Putri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement