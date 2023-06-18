Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Evaluasi Pelatih Amon Sunaryo Setelah Semua Wakil Ganda Campuran Kandas di Perempatfinal Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |00:01 WIB
Evaluasi Pelatih Amon Sunaryo Setelah Semua Wakil Ganda Campuran Kandas di Perempatfinal Indonesia Open 2023
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas bersama pelatih ganda campuran Indonesia Amon Sunaryo (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
EVALUASI pelatih Amon Sunaryo setelah semua wakil ganda campuran kandas di perempatfinal Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Pelatih ganda campuran tersebut memberi komentar sedikit mengenai penampilan anak-anak asuhnya di turnamen Super 1000 tersebut.

Perwakilan terakhir Indonesia untuk nomor ganda campuran di kandang sendiri adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas. Namun, setelah mereka kandas di perempatfinal, maka tidak ada perwakilan ganda campuran yang bersaing hingga semifinal dan final.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Ripith -sebutan Rinov/Pitha- takluk di tangan unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 18-21 dalam waktu 45 menit.

Amon memberi komentar mengenai performa Pitha yang kurang maksimal. Kendati begitu, dia tetap mengapresiasi penampilan Rnov/Pitha yang sukses menghajar unggulan kelima Prancis, Thom Gicquel/Delphine, di 32 besar dan pasanagan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing di 16 besar.

“Untuk Rinov/Pitha hari ini memang enggak bisa maksimal mainnya karena Pitha-nya lagi enggak enak mainnya hari ini main depannya. Untuk Rinov sudah bagus karena kemarin mainnya juga maksimal, kita bisa menang lawan ganda yang peringkatnya lebih tinggi jadi saya juga apresiasi mereka,” kata Amon dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (16/6/2023).

“Di babak pertama kan kita menang lawan ganda terbaik Perancis, di babak kedua kita ngalahin Malaysia. Dan untuk yang hari ini emang mereka enggak bisa main bagus banget. Seandainya mereka main lepas dan bagus pun belum tentu kita bisa menang tapi saya rasa bisa ramai lah,” tambahnya.

Tiga pasangan sudah kandas sejak di babak 32 besar, yaitu Adnan Maulana/Nita Violina, Zachariah Josiahno/Hediana Julimarbela, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle. Sedangkan Rehan Naufal/Lisa Ayu dan Praveen Jordan/Melati Daeva menyusul di babak 16 besar.

