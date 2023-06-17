3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Dijuluki Istora Boy, Nomor 1 Juara Dunia 2021!

SEBANYAK 3 pebulu tangkis top dunia yang dijuluki Istora Boy akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, sejumlah pebulu tangkis top dunia saat ini tengah mengikuti turnamen bergengsi Indonesia Open 2023 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, sejak tanggal 13 hingga 18 Juni 2023.

Hingga penyelenggaraan di hari Jumat 16 Juni 2023, turnamen BWF level 1000 itu telah memasuki babak perempatfinal. Dari sejumlah pebulu tangkis yang mengikuti turnamen yang digelar di Istora Senayan itu, ada yang gugur dan ada pula yang lolos ke babak selanjutnya.

Selain itu, ada juga pebulu tangkis top dunia yang dijuluki Istora Boy. Pasalnya, mereka menjadi idola bagi Badminton lovers Indonesia. Lantas, siapa sajakah pebulu tangkis top dunia yang dijuluki Istora Boy?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Dijuluki Istora Boy:

3. Anders Antonsen





Untuk urutan ketiga dalam daftar pebulu tangkis top dunia yang dijuluki Istora Boy jatuh ke tangan tunggal putra Denmark, Anders Antonsen. Ia merupakan salah satu pebulu tangkis yang terdaftar dalam line up wakil Denmark di Indonesia Open 2023.

Sayangnya, langkah atlet asal Denmark itu harus terhenti lebih awal di Indonesia Open 2023 setelah disingkirkan Kodai Naraoka di babak pertama. Anders Antonsen memang dijuluki oleh Badminton Lovers Indonesia sebagai Istora Boy karena semangatnya saat bermain di Istora Senayan beberapa tahun yang lalu.