Hajar Ganda Campuran Malaysia, Praveen Jordan Ungkap Rasa Bahagia Comeback di Indonesia Open 2023

GANDA campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva berhasil menumpas perlawanan wakil Malaysia, Chan Peng Soon/Cheah Yee See di 32 besar Indonesia Open 2023. Praveen/Melati menang dua gim langsung 21-16 dan 21-9 dalam waktu 36 menit.

Menyambut kemenangan, Praveen mengaku senang bisa comeback di Indonesia Open 2023. Pasalnya, tahun lalu ia mengalami cedera, yang menyebabkan mundur dari turnamen level super 1000 tersebut.

“Perasaannya bisa balik lagi ke Indonesia Open tahun ini ya nggak nyangka ya karena sebelumnya kan cedera cukup parah, jadi senang bisa main lagi sekarang,” kata Praveen Jordan.

Lebih lanjut, Praveen menjelaskan bahwa kondisinya sudah benar-benar pulih. Dia tak mengalami kendala apapun lagi ketika bermain.

“Kalau ketemu kan udah pernah ketemu sama si Chang Peng Soon ini juga sering ketemu. Bolanya memang agak berat, tapi kondisi saya udah enggak ada masalah,” timpalnya.

Di sisi lain, Melati pun senang dengan hasil yang didapat. Namun, ia tak cepat puas, sebab masih ada laga berarti menanti.