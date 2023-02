KOMUNITAS pegiat olahraga triathlon, Triathlon Buddies, baru saja merayakan anniversary mereka yang Ke-11 pada 7 Januari lalu. Mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta menjadi pegiat gabungan olahraga lari, berenang, dan bersepeda ini, Triathlon Buddies mengadakan event bertajuk Anniversary Triathlon atau Annivtri 2023. Event ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 18 Februari 2023 di Stadion Akuatik GBK, Jakarta Pusat.

“Olahraga Triathlon sendiri merupakan olahraga endurance, di mana ini juga men-challenge diri kita untuk bisa menamatkan jarak lomba yang memang terbilang jauh. Jadi untuk orang yang mau ikutan Triathlon harus berlatih supaya punya kemampuan endurance, fisik yang mumpuni atau daya tahan tubuh yang kuat. Jadi otomatis orang-orang yang berlatih akan memiliki fitness level yang tinggi, sehingga dia terlihat lebih fit,” ujar founder Triathlon Buddies, Chaidir Akbar kepada tim StarHits (14/2).

Diperuntukkan bagi pemula yang ingin memulai debutnya menjadi seorang triathlete (New Breeds), kegiatan ini bersifat non-kompetitif dengan sistem No Cut Off Time. Nantinya, para peserta akan berenang sejauh 400 m, bersepeda sejauh 20 km, serta berlari sejauh 5 km.

“Untuk kegiatan ini, kita tidak menetapkan batasan waktu. Jadi, ditunggu sama panitia sampai mereka selesai,” ujar Metiyana Utama selaku pegiat olahraga Triathlon dan race director Annivtri 2023 (14/2).

Pada ajang kali ini, Triathlon Buddies menerima peserta dengan kategori junior mulai dari usia 14-18 tahun, serta kategori dewasa atau adults mulai dari usia 18. Registrasi dibuka sejak 19 Januari 2023 dan ditutup pada 4 Februari 2023 dengan total pendaftar mencapai 260 orang.

Chaidir Akbar kemudian memberikan keterangannya bahwa sejak mulai tersebarnya olahraga Triathlon di dunia, sudah ada beberapa orang di Indonesia yang menggiatkan olahraga ini, namun memang saat itu skalanya masih terbilang kecil. Hingga akhirnya beberapa ekspatriat di Indonesia mulai membuka perlombaan Triathlon di Bali dan Bintan pada 2006-2007.

Sampai pada akhirnya satu persatu penggiat olahraga Triathlon mulai berkumpul dan membentuk sebuah komunitas.

“Sebenernya dasarnya kita cuma latihan bareng untuk belajar olahraga yang sulit ini dan kita ikutan race bareng. Sampai akhirnya kita ngerasa bahwa Indonesia ini butuh komunitas yang memang mendedikasikan diri untuk mengembangkan olahraga ini karena kalau tidak dilakukan, olahraga ini akan selalu sulit,” ujar Chaidir.

Lanjut lagi, Chaidir mengatakan bahwa olahraga Triathlon sangat cocok dilakukan di Indonesia yang memiliki banyak pantai terindah di dunia, mengingat pada umumnya olahraga Triathlon diselenggarakan di pantai. Pada akhirnya, olahraga Triathlon ini menjadi olahraga pariwisata atau tourism. “Jadi, (Triathlon) membuka destinasi-destinasi baru olahraga yang sifatnya sport tourism,” ungkapnya. Selama 11 tahun mendedikasikan diri sebagai salah satu pengembang olahraga Triathlon di Indonesia, Triathlon Buddies sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan tahunan, antara lain Annivtri, Kids Triathlon, Triathlon Relay, serta Ultra Triathlon atau Sentul Ultra Triathlon dengan lebih dari 3000 alumni. Sebagai komunitas olahraga Triathlon terbesar di Indonesia, Triathlon Buddies kerap bekerja sama dengan event-event olahraga Triathlon umum yang bekerja sama dengan pihak-pihak di daerah untuk mengembangkan Triathlon di daerah masing-masing. “Yang kita kembangkan justru adalah orang-orang lokal menjadi tahu caranya membuat Triathlon, dan mereka akhirnya percaya diri untuk membuat lomba Triathlon dan mengajak orang-orang Jakarta atau Mancanegara untuk datang ke daerah mereka,” jelas Chaidir. Menjadi alumni serta ditunjuk menjadi race director pada Annivtri Triathlon 2023 kali ini, Metiyana memberikan semangat serta dukungannya pada para peserta yang akan beraksi pada Sabtu mendatang. “Buat temen-temen yang sudah mendaftar sebagai peserta di ajang Annivtri 2023, bersiap-siaplah. Siapkan diri kalian, istirahat yang cukup, persiapkan nutrisinya. Jangan deg-degan, jangan panik, enjoy the journey selama hampir 2 jam setengah, dan have fun. Just have fun,” ungkap Meti.