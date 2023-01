GANDA putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani tak menduga bisa menang di 32 besar Indonesia Masters 2023. Pasalnya, lawan yang dihadapi dari Belanda, Ruben Jille/Ties Van Der Lerq cukup memberikan perlawanan berarti bagi mereka.

Meski begitu keduanya bersyukur bisa menang di laga pembuka. Mereka pun berharap bisa konsisten lagi di laga berikutnya.

Seperti diketahui, Sabar/Reza memulai petualangan di Indonesia Masters 2023 pada Selasa, 24 Januari 2023. Mereka menang lawan Ruben Jille/Ties Van Der dari Belanda dengan skor dramatis, 21-18, 19-21 dan 21-19.

Duet ranking 55 dunia itu pun mengaku beruntung bisa mencuri kemenangan atas Jille/Van Der Lecq. Pasalnya, mereka sudah sempat pasrah kalah ketika ketinggalan di poin-poin akhir gim ketiga.

“Alhamdulillah bisa menang walaupun kita di gim ketiga sudah ketinggalan poin. Kita lebih beruntung di laga ini,” kata Sabar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia.

“Tadi saya di gim ketiga mikirnya juga udah kalah, tapi namanya permainan saya juga nothing to lose aja deh mau menang apa kalah, kalau kalah juga sama-sama nyeselnya, jadi yaudah main nothing to lose aja dan Alhamdulillah diberi kemenangan,” sahut Reza.

Sabar/Reza pun menilai permainan mereka di laga pembukam masih banyak keraguan. Keduanya pun mengaku belum mendapatkan sentuhan bermain yang tepat di laga pertama ini. “Evaluasinya kita mainnya harus jauh lebih fokus lagi karena saya sendiri mainnya banyak ragu-ragu, jadi untuk laga selanjutnya harus lebih fokus lagi dan nothing to lose aja,” jelas Sabar. Dengan hasil tersebut, Sabar/Reza lolos ke 16 besar Indonesia Masters 2023 dan akan menghadapi wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Mereka pun ingin bermain tanpa beban untuk bisa meraih hasil positif di pertandingan yang akan digelar Kamis, 26 Januari 2023.