PETARUNG UFC, Conor McGregor mengejek tinju yang kerap kali diadakan kalangan Youtuber seperti KSI, Deji, Logan Paul, dan Jake Paul. Melihat hal tersebut, Logan pun mengangkat suara dengan memberikan sindiran keras kepada McGregor.

Untuk diketahui, Logan Paul dan sejumlah Youtuber lainnya sering mengadakan laga eksibisi kontra petinju profesional. Salah satu petinju profesional yang sering terlibat dalam laga tinju tersebut yakni Floyd Mayweather.

Mayweather bahkan sudah berhadapan dengan Logan dan Deji. Tinju yang mulai naik daun di kalangan Youtuber justru diremehkan oleh McGregor. Petarung asal Irlandia itu mengatakan tidak tertarik mengikuti ajang eksibisi itu.

The Notorious One -julukan Conor McGregor- mengomentari rencana pertarungan antara KSI vs Dillon Danis, salah satu petarung UFC kelas Welter Bellator MMA. Dengan isyarat cuek, ia mengatakan tidak peduli dengan pertarungan tersebut.

“Saya tidak peduli. Dia (Dillon Danis) harus kembali melakukan mma jika dia melakukan pertandingan burger kecil ini denganmu (KSI),” kata McGregor dilansir dari talkSPORT, Minggu (25/12/2022).

“Saya tidak peduli dengan genre tinju ini, saya minta maaf. Selamat bersenang-senang,” sambungnya.

Mendengar komentar McGregor, Logan kemudian melemparkan sindiran pedas kepada The Notorious One. Menurutnya, para Youtuber bertarung tinju lebih baik ketimbang McGregor, yang pernah kesulitan melawan Floyd Mayweather. "Genre tinju?? Tinju adalah tinju. Saya seorang YouTuber dan saya masih melakukan lebih banyak kerusakan pada Floyd (Mayweather) daripada Anda,” ujar Logan. Baik Logan maupun McGregor pernah merasakan bertarung dengan Mayweather. McGregor menelan kekalahan dari Mayweather pada tahun 2017 lewat TKO, sementara Logan versus The Money -julukan Mayweather- berakhir tanpa pemenang. (DKH)