BIODATA dan agama Chan Peng Soon menarik untuk dikulik. Bagi penggemar bulu tangkis, nama Chan Peng Soon sendiri tentu tak asing.

Dalam ajang Malaysia Open 2022, Chan Peng Soon bersama partner terbarunya, Cheah Yee See, harus menelan kekalahan kala melawan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Chan/Cheah. Laga berakhir dengan skor 21-9, 12-21, dan 20-22.

Nah, bagi yang penasaran dengan Chan Peng Soon, berikut adalah biodata dan agama Chang Peng Soon. Yuk, simak.

Biodata dan Agama Chan Peng Soon





Sebenarnya, nama Chang Peng Soon dalam dunia bulu tangkis Malaysia sudah tidak asing lagi. Chan Peng Soon bisa dibilang sosok legendaris dalam dunia bulu tangkis Malaysia. Tentunya, kemampuan bermain Chan Peng Soon sudah tidak diragukan lagi.

Chan Peng Soon diketahui turun dalam dua nomor, yaitu ganda putra dan juga ganda campuran. Meski demikian, nama Chan Peng Soon lebih bersinar kala bermain di ganda campuran bersama Goh Liu Ying.

Duetnya bersama Goh Liu Ying dianggap sebagai pasangan tertangguh dalam lapangan bulu tangkis. Keduanya memiliki gerakan yang gesit dan smash yang kuat hingga bisa menjebol pertahanan lawan.

Chen Peng Soon/Goh Liu Ying telah berpartner selama 13 tahun hingga pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Selama berduet, kedua atlet terbaik Malaysia ini pernah mengantongi banyak penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah medali perak dalam Olimpiade Rio 2016 dan berbagai macam kejuaraan lainnya.

Biodata

Nama Lengkap: Chan Peng Soon Tempat Lahir:Â George Town, Penang, Malaysia Tanggal Lahir: 27 April 1988 (34 tahun di tahun 2022) Agama: - Zodiak: Taurus Kewarganegaraan: Malaysia Tinggi Badan: 1.75 m Ranking Saat Ini: 8 Dunia Ranking Tertinggi: 3 Dunia Demikian informasi mengenai biodata dan agama Chan Peng Soon. Semoga bermanfaat.