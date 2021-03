JAKARTA – Dari 16 pebiliar terbaik di Tanah Air yang turun di turnamen ini, kini tinggal 4 atlet yang akan memperebutkan 2 tempat di babak final. Hal itu berarti, Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine hasil kerja sama PB POBSI dengan iNews memasuki babak semifinal.

Sebanyak empat atlet yang lolos ke babak semifinal adalah atlet Jawa Barat Tisa Anggun, Echa Sudarto dari Banten, Angeline Ticoalu dari Jawa Tengah, dan Fathrah Masum dari DKI Jakarta.

Di babak perempatfinal, Tisa Anggun mengalahkan Nony K Andillah dengan skor 3-2. Echa Sudarto mengalahkan Silviana Lu dengan skor 3-1. Angeline Ticoalu mengalahkan Dini Handayani dengan skor 3-0. Fathrah Masum mengalahkan Annita Kanjaya dengan skor 3-0.

Di babak semifinal, pada pertandingan pertama Sabtu 20 Maret 2021 yang akan disiarkan secara langsung oleh iNews pada pukul 19.30-20.30 WIB, akan saling berhadapan Angeline dan Tisa. Di pertandingan kedua pukul 20.30-21.30 WIB, akan saling berhadapan Echa dan Fathrah.

Tisa Anggun merupakan salah satu atlet putri senior di olahraga bola sodok nasional. Sederet prestasi telah diukir oleh wanita kelahiran Jakarta 30 September 1983 ini, antara lain Medali Perunggu Single 9 Ball Porda Jabar 2018 Bogor, Qualifying 2018 CBSA Chinese Pool World Championship.

Echa Sudharto yang mempunyai nama lengkap Ayu Bulan Ganesya berusia 30 tahun antara lain meraih Medali Emas 8 Ball Porprov Banten, Medali Emas 8 Ball Double Porprov Banten, 2019 meraih Medali Perunggu 9 Ball PraPON, dan 2020 menjadi finalis Handicap 4 di Jakarta.

Angeline Magdalena Ticoalu yang biasa dipanggil Angel adalah atlet kelahiran Jakarta, 36 tahun lalu. Prestasi yang pernah diraih antara lain Semifinalis Bliss Women’s Open, Yogyakarta, Semifinalis Japan Open di Tokyo, Last 16 China Open Shanghai, Medali Perunggu Women’s Doubles with Sliviana Lu di Sea Games 2019 Manila. Pada 2020, dia menjadi Runner Up BPA 9-ball Women’s Open, Jakarta, Juara Gold 10-ball Women’s Open, Jakarta.

Fathrah Masum yang akrab dipanggil Ifath, berusia 36 tahun, pada 2018 Champion - 9 Ball Bliss Open Ladies Tournament Yogyakarta, Juara 3 - 9 Ball Rama Open Ladies Tournament Yogyakarta, Juara 3 - 9 Ball Golden Eight Open Tournament Ladies Karawang. Pada 2019 Juara 9 Ball Open Ladies Tournament Redball Taman Palem, Medali Perunggu - 9 Ball Double SEA GAMES di Filipina. Melihat prestasi keempat pebiliar ini dipastikan pertandingan semifinal akan berlangsung seru. Mereka adalah sebagian dari atlet unggulan dari cabang olahraga biliar di Indonesia. Turnamen biliar bola 9 Hot Nine menggunakan format race to 3, artinya mencari tiga poin kemenangan. Pertandingan ini relatif pendek dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan open tournament pada umumnya, tetapi dipastikan berlangsung seru. Saksikan Babak Semifinal Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 19.30 - 20.30 WIB di stasiun televisi milik MNC Group, iNews. Program yang dipandu oleh Rendra Soedjono dan Nova Elisa ini juga dapat diikuti melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.