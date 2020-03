LOSAIL – Kejutan berhasil terjadi di balapan Moto2 Qatar 2020 yang baru saja berakhir pada Minggu (8/3/2020) malam WIB. Kejutan yang dimaksud adalah pemenang dari balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar itu datang dari rider yang bukan unggulan, yakni Tetsuta Nagashima.

Pembalap tim KTM Red Bull Ajo itu mampu memenangkan balapan Grand Prix (GP) pertamanya tersebut usai mampu tampil baik di lap-lap akhir race. Nagashima mampu melewati beberapa pembalap unggulan seperti Lorenzo Baldassarri dan Enea Bastianini untuk memenangkan seri perdana Moto2 2020.

Stand up and applaud this man! 👏@tetsuta45 makes his first ever podium a victory! 🏆#Moto2 | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/nT2IoTrxk0