Wih! Raih Cincin Juara Musim 2016-2017, Curry Masuk Jajaran Elite NBA

OAKLAND – NBA 2016-2017 telah rampung digelar. Adalah Golden State Warriors yang sukses meraih cincin juara setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers dengan agregat 4-1 dalam format best of seven.

Sang megabintang, Stephen Curry, jelas kembali berandil dalam kesuksesan Warriors kali ini. Well, point guard berusia 29 tahun itu pun dipastikan jajaran elite NBA. Ya, Curry kini sejajar bersama delapan legenda yang meraih gelar juara dan sekaligus MVP alias pemain terbaik lebih dari sekali.

Seperti diketahui, Curry juga membawa Warriors jadi kampiun pada musim 2015. Sedangkan penghargaan MVP diraihnya pada musim 2015 dan musim lalu.

Selain Curry, pebasket yang juga meraih prestasi serupa adalah Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Tim Duncan, dan LeBron James. Nama terakhir masih aktif bermain untuk Cavaliers hingga sekarang.