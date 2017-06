Sport Time: 5 Alasan NBA Finals 2017 Jadi yang Terhebat Sepanjang Sejarah

NBA 2016-2017 telah rampung digelar. Adalah Golden State Warriors yang sukses meraih cincin juara setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers dengan agregat 4-1 dalam format best of seven. Well, berikut adalah tiga alasan mengapa kemenangan Warriors di NBA Finals kali ini merupakan yang terhebat sepanjang sejarah:

Kombinasi Hebat Curry-Durant

Kedatangan Kevin Durant dari OKC Thunder di awal musim membuat Warriors pun memiliki dua megabintang dalam diri KD –sapaan Durant– dan juga Stephen Curry. Benar saja, kombinasi hebat keduanya membawa Warriors meraih kejayaan di musim 2016-2017.

Rataan poin Curry adalah 25 poin per game di musim reguler. Sementara rataan poin per game sang point guard andalan adalah 28 di playoffs. Hebatnya, rataan poin per game KD di musim reguler dan playoffs setali tiga uang alias identik dengan Curry!

Pengorbanan Luar Biasa Green, Thompson, dan Igoudala

Masuknya KD ke tim memang membuat beberapa bintang Warriors, kecuali Curry, menjadi pemain yang lebih defensive-minded. Ya, pengorbanan dilakukan pemain-pemain macam Draymond Green, Klay Thompson, dan Andre Igoudala lebih fokus memikirkan defence dan membiarkan Curry dan KD fokus untuk attack. Well, ini terbukti sukses, cincin juara musim ini adalah buktinya.

Rekor Fantastis Warriors di Playoff

Rekor Warriors di fase playoff musim ini memang luar biasa! Rekor mereka adalah 16 kemenangan dengan hanya sekali keok. Curry dan kolega sukses mendominasi tim-tim dari Wilayah Barat. Armada Steve Kerr pun hanya kalah sekali dari Cavaliers yang notabene juara bertahan NBA, di NBA Finals 2016-2017. Itu pun Warriors main di Quicken Loans Arena yang merupakan markas Cavaliers.