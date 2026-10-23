Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Pembalap MotoGP Rata-Rata Bertubuh Pendek? Ini Penyebabnya

Niken Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |14:55 WIB
Mengapa Pembalap MotoGP Rata-Rata Bertubuh Pendek? Ini Penyebabnya
Mengapa pembalap MotoGP rata-rata bertubuh pendek? (Foto: MotoGP)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa pembalap MotoGP rata-rata bertubuh pendek? Pertanyaan ini kerap muncul di kalangan penggemar balap.

Apalagi, MotoGP 2026 kini memasuki fase penentuan juara dunia dengan persaingan yang semakin ketat. Di antara para pembalap yang bersaing, sebagian besar memang tidak berpostur tinggi.

Lantas, apa yang membuat postur pendek lebih menguntungkan di lintasan MotoGP?

1. Mengurangi Beban Motor

Dani Pedrosa (Red Bull KTM) tampil pada MotoGP San Marino 2023 dengan status wildcard (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Pembalap bertubuh pendek cenderung memiliki berat badan yang ringan. Kondisi ini membuat beban yang ditopang motor berkurang.

Jika bobot pembalap terlalu berat, gaya gesek ban dengan jalan ikut terpengaruh. Akibatnya, motor tidak bisa melaju dengan kecepatan optimal.

Meski begitu, ada perhitungan bobot ideal pembalap untuk setiap motor. Semakin sesuai hasil perhitungannya, semakin optimal laju motor. Jika pembalap terlalu ringan, teknisi akan menambahkan pemberat pada motor agar pusat gravitasinya lebih optimal.

2. Membuat Motor Lebih Irit Bahan Bakar

Pembalap bertubuh pendek dengan berat badan ringan membuat motor lebih irit bahan bakar. Sebab, beban motor lebih sedikit sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien.

Hal ini penting karena berdasarkan regulasi FIM yang dimuat di situs resmi MotoGP, kapasitas tangki dibatasi maksimal 22 liter untuk balapan Grand Prix. Jika bahan bakar habis lebih cepat akibat penggunaan yang tidak efisien, pembalap bisa menghadapi masalah besar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/38/3249736/marco_bezzecchi_jadi_pembalap_tercepat_di_practice_motogp_australia_2026-vb2s_large.jpg
Hasil Practice MotoGP Australia 2026: Marco Bezzecchi Tercepat, Marc Marquez Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/38/3249688/marc_marquez-mPU3_large.jpg
Hasil FP1 MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Tercepat, Jorge Martin Posisi 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/38/3249636/marco_bezzecchi-3Lhf_large.jpg
Isu Team Orders Aprilia Memanas di MotoGP Australia 2026, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/38/3249621/para_pembalap_motogp-lDtQ_large.jpg
Berpotensi Dihantam Badai, Jadwal Balapan Utama MotoGP Australia 2026 Terancam Digeser?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/38/3249590/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_australia_2026_di_vision-zlAN_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Australia 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/38/3249559/pedro_acosta_menolak_membantu_marc_marquez_jadi_juara_dunia_motogp_2026-KSbr_large.jpg
Pedro Acosta Tolak Bantu Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Tidak Ada Teman di Sini
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement