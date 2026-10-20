Perebutan Gelar Juara MotoGP 2026 Makin Jelas, Jorge Martin Sebut Hanya 3 Pembalap yang Bersaing!

PHILLIP ISLAND – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, meyakini perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 kini mengerucut menjadi persaingan sengit antara tiga pembalap utama. Ia menilai dirinya, Marc Marquez, dan rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, merupakan kandidat paling realistis untuk memperebutkan mahkota juara.

Meski secara matematis masih ada delapan pembalap yang berpeluang, Martin menganggap performa dan perolehan poin dari trio teratas sudah tidak terbendung. Situasi persaingan kian memanas menjelang seri MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island akhir pekan ini, 23-25 Oktober 2026.

1. Persaingan Makin Ketat

Pembalap asal Spanyol itu saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan amat tipis, yakni hanya dua poin atas juara bertahan Marc Marquez yang membela Ducati.

Di sisi lain, Marco Bezzecchi berhasil memangkas jarak poin secara signifikan setelah tampil dominan di seri Mandalika. Ia kini hanya tertinggal 46 poin dari puncak klasemen dengan lima seri tersisa yang menyediakan maksimal 185 poin.

Melihat peta persaingan yang kian merapat usai balapan di Indonesia, Martin menyadari bahwa margin kesalahan kini semakin kecil bagi para pembalap papan atas.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

"Setelah Indonesia, semakin jelas dari sebelumnya bahwa kejuaraan ini akan diperebutkan di antara tiga pembalap teratas. Kami tiba di Australia dengan jarak di klasemen pembalap yang bahkan lebih rapat, jadi kami harus terus bekerja dan tetap percaya pada apa yang dilakukan semua orang di Aprilia dan tim,” kata Martin, mengutip dari Crash, Selasa (20/10/2026).

Sama halnya dengan Marquez, Martin terpaksa absen pada GP Australia tahun lalu akibat cedera. Kondisi ini membuat Martin belum memiliki pengalaman menggeber motor RS-GP di trek legendaris Phillip Island, yang dipastikan bakal menggelar balapan MotoGP terakhirnya akhir pekan ini.