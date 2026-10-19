Fermin Aldeguer Resmi Absen di MotoGP Australia 2026 Imbas Cedera dari Mandalika, Digantikan Iker Lecuona!

Gresini Racing mengumumkan Fermin Aldeguer resmi absen di MotoGP Australia 2026 akhir pekan ini (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

GRESINI Racing mengumumkan Fermin Aldeguer resmi absen di MotoGP Australia 2026 akhir pekan ini. Posisinya bakal digantikan oleh Iker Lecuona!

Aldeguer diketahui mengalami fraktur atau patah pada pangkal tulang metakarpal pertama di tangan kanannya usai balapan MotoGP Mandalika 2026 dua pekan silam. Ia pun harus naik meja operasi.

1. Pukul Aspal

Fermin Aldeguer memakai jersey Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)

Yang lucu, cedera itu bukan gara-gara jatuh di tikungan 16 pada lap 1. Tulangnya patah setelah Aldeguer melampiaskan emosi dengan memukul aspal Sirkuit Mandalika saat meluncur dari motor.

Akibatnya, Aldeguer langsung terbang ke Spanyol pada Minggu 11 Oktober 2026 malam WIB. Ia harus menjalani operasi di Barcelona pada Senin 12 Oktober pagi waktu setempat.

Itu adalah cedera ketiga yang dialaminya musim ini setelah patah tulang paha serta tulang belakang. Sempat diprediksi akan pulih tepat waktu, nyatanya Aldeguer tetap menepi di seri Australia.

“Fermin Aldeguer tidak akan ambil bagian di MotoGP Australia,” cuit akun X Gresini Racing @GresiniRacing, dikutip Senin (19/10/2026).