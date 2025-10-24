Jadwal MotoGP Malaysia 2025 Hari Ini: Marc Marquez Absen Lagi, Marco Bezzecchi Kuasai Latihan Bebas?

JADWAL MotoGP hari ini menarik diulas. Akankah Marco Bezzecchi menggila di MotoGP Malaysia 2025 karena sang rival berat, yakni Marc Marquez, absen lagi?

Ya, ajang MotoGP 2025 berlanjut akhir pekan ini. Ada seri MotoGP Malaysia 2025 yang siap digelar di Sirkuit Sepang mulai hari ini, Jumat (24/10/2025).

1. Marc Marquez Absen Lagi

Marc Marquez dipastikan absen lagi di MotoGP Malaysia 2025. Hal ini terjadi karena sang juara dunia MotoGP 2025 itu masih fokus memulihkan cedera pada bahu kanannya.

Bahkan, Marc Marquez sudah dipastikan absen hingga akhir musim MotoGP 2025. Cedera bahu sendiri mendera Marquez usai ditabrak Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025.

Meski absen hingga akhir musim, Marquez sudah menyegel gelar juara dunia MotoGP 2025 sejak seri Jepang. Ini jadi gelar ketujuhnya di MotoGP.