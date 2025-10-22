Hasil French Open 2025: Putri KW Angkat Koper di Babak Pertama

CESSON-SEVIGNE – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) langsung angkat koper di babak pertama French Open 2025 Super 750. Tunggal putri Indonesia itu kalah dua gim 18-21 dan 15-21 dari Tomoka Miyazaki.

Bermain di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Rabu (22/10) sore WIB, Putri KW bertarung sengit melawan Miyazaki hingga skor imbang 5-5. Namun setelah itu, Miyazaki terlihat mulai menemukan ritme permainannya.

Putri KW pun harus tertinggal di interval gim pertama dengan skor 9-11 dari Miyazaki. Usai jeda, Putri KW terus memangkas jarak bahkan mampu menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

Akan tetapi, dia masih kesulitan untuk mendominasi permainan. Pada akhirnya, Putri KW menelan kekalahan dari Miyazaki di gim pertama dengan skor 18-21.

Di gim kedua, Putri KW kembali mendapat tekanan dari Miyazaki. Tunggal putri nomor enam dunia asal Indonesia itu tertinggal 6-7.