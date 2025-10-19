Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Takluk dari Jagoan Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |21:53 WIB
Hasil Final Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Takluk dari Jagoan Jepang
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri takluk di final Denmark Open 2025 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
ODENSE – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri takluk di final Denmark Open 2025 Super 750. Ganda putra Pelatnas PBSI itu tumbang dari Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, 18-21, 21-15, dan 19-21.

Bermain di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Minggu (19/10/2025), Fajar/Fikri agresif dalam gim pertama melawan Hoki/Kobayashi. Akan tetapi, Takuro/Yugo memberikan perlawanan ketat karena tidak mau mudah hilang poin.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Saat ini poin antara kedua pasangan sempat beberapa kali imbang, yakni 2-2 dan 10-10. Poin itu menandakan keduanya sangat berusaha saling mengalahkan.

Fajar/Fikri akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Hal itu dikarenakan, mereka menelan kekalahan dari Hoki/Kobayashi dengan skor 18-21.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri mencoba bangkit. Namun, lagi-lagi Hoki/Kobayashi bermain cukup konsisten seperti gim pertama.

Sementara waktu, Fajar/Fikri tertinggal dari Hoki/Kobayashi dengan poin 2-5. Akan tetapi, mereka punya ambisi terus mengejar ketertinggalan poin.

 

Halaman:
1 2
