Kisah Romantis Mantan Pemain Pelatnas PBSI Indra Bagus, Putuskan Menikah dengan si Cantik Lianne Tan

KISAH romantis mantan pemain pelatnas PBSI, Indra Bagus, menarik diulas. Dia diketahui putuskan menikah dengan si cantik Lianne Tan.

Lianne Tan diketahui merupakan pebulu tangkis juga, tetapi membela Belgia. Meski memperkuat Belgia, dia diketahui juga memiliki darah keturunan Indonesia.

1. Indra Bagus Mantan Pemain Pelatnas PBSI

Indra Bagus kini berprofesi sebagai pelatih bulu tangkis. Dia menangani sang tambatan hati, Lianne Tan.

Sebelum banting setir jadi pelatih, Indra Bagus lebih dulu jalani karier sebagai pemain bulu tangkis. Pemain bernama lengkap Indra Bagus Ade Chandra itu bahkan pernah masuk pelatnas PBSI.

Indra Bagus bermain di sektor tunggal putri. Ranking BWF terbaiknya adalah urutan ke-65 yang ditempati pada 22 Desember 2016.

Kiprah Indra Bagus sebagai pemain cukup ciamik. Dia menjuarai sejumlah turnamen, meskipun berlevel kecil. Salah satunya adalah Swedish International 2010. Kala itu di final, Indra Bagus bahkan kalahkan sang raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, dengan skor 21-15 dan 21-12.

Indra Bagus pun diketahui sempat bergabung bersama klub PB Jaya Raya dan PB Tangkas. Ia dilirik masuk ke Pelatnas PBSI karena penampilan impresif di sejumlah turnamen.

Sayangnya, karier Indra tak berkembang di pelatnas PBSI. Ia akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan ke luar negeri hingga sampai di Italia. Di sana, sang pebulu tangkis menjalani peran ganda sebagai pemain dan pelatih pada 2012-2017.