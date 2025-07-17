Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Konfirmasi Bertahan di Aprilia Racing pada MotoGP 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |23:08 WIB
Jorge Martin Konfirmasi Bertahan di Aprilia Racing pada MotoGP 2026!
Jorge Martin akan bertahan di Aprilia Racing pada MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)
BRNO – Jorge Martin mengonfirmasi akan bertahan di Aprilia Racing pada MotoGP 2026. Ia mengubah keputusan dan sikapnya jelang MotoGP Republik Ceko 2025.

Martin dan Aprilia sebelumnya berselisih masalah kontrak. Sembari menjalani pemulihan cedera, Martinator sempat menyatakan akan hengkang dari tim dengan menggunakan kesepakatan khusus yang ada di kontraknya pada akhir musim MotoGP 2025.

1. Bertahan di Aprilia

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Pernyataan itu didukung oleh sang manajer, Albert Valera, yang mengatakan kliennya berhak untuk hengkang. Namun demikian, Aprilia bersikap dingin dan menyatakan kontrak Martin tetap hingga 2026.

Setelah silang pendapat belakangan ini, Martin akhirnya dipastikan akan tetap membalap untuk Aprilia pada 2026 sesuai dengan kontrak yang berlaku. Pengumuman ini disampaikan dalam situs resmi MotoGP, Kamis (17/7/2025).

“Jorge Martin (Aprilia Racing) telah mengonfirmasi akan tetap bersama Aprilia Racing pada tahun 2026,” tulis situs resmi MotoGP, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

 

