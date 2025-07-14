Berkat Jorge Martin, Pembalap Aprilia Lorenzo Savadori Lolos dari Hukuman di MotoGP Republik Ceko 2025

Lorenzo Savadori lolos dari kewajiban menjalani hukuman penalti di MotoGP Republik Ceko 2025 berkat Jorge Martin (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

BERKAT Jorge Martin, pembalap Aprilia Lorenzo Savadori lolos dari hukuman di MotoGP Republik Ceko 2025. Sebab, ia bakalan absen di balapan tersebut!

Savadori selama ini jadi pendamping Marco Bezzecchi di MotoGP 2025. Ia turun dalam 9 dari 11 balapan sepanjang musim ini, termasuk pada MotoGP Jerman 2025 akhir pekan lalu.

1. Jatuh saat Bendera Kuning

Di balapan itu, Savadori memang gagal finis usai terjatuh. Lucunya, kecelakaan itu malah membuat pembalap asal Italia tersebut terkena penalti!

Ceritanya, Savadori terjatuh di tikungan 1 Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu 13 Juli 2025 malam WIB. Ia kecelakaan selang beberapa detik usai Ai Ogura menyeret jatuh Joan Mir di lokasi yang sama.

Sesaat sebelum Savadori jatuh, bendera kuning sudah berkibar di sektor 1. Ia lalu dianggap melanggar aturan gara-gara kecelakaan dalam kondisi bendera kuning di mana para pembalap harusnya berhati-hati saat melintas di lokasi kejadian.

Alhasil, menurut laporan Crash, Senin (14/7/2025), Savadori terkena penalti double long lap. Pria asal Italia itu harus menjalani hukuman saat mengikuti balapan selanjutnya.