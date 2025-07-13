Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Pebulu Tangkis China Li Yinhui, Pensiun Muda di Usia 24 Tahun karena Sakit Jantung dan Pneumonia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |09:49 WIB
Kisah Sedih Pebulu Tangkis China Li Yinhui, Pensiun Muda di Usia 24 Tahun karena Sakit Jantung dan Pneumonia
Mantan pebulutangkis ganda putri China, Li Yinhui. (Foto: Instagram/liyinhui311)
A
A
A

KISAH sedih pebulutangkis China, Li Yinhui yang pensiun muda di usia 24 tahun menarik dibahas. Li diketahui pensiun karena ada sakit jantung dan pneumonia.

Pada 2022 silam, dunia bulu tangkis dikejutkan dengan kabar pensiunnya pemain ganda spesialis asal China, Li Yinhui. Keputusan berat ini diambil Li Yinhui karena kondisi kesehatan yang serius, yaitu kelainan jantung yang disebut bradikardia, serta dampak lanjutan dari pneumonia yang dideritanya beberapa tahun lalu.

1. Kelainan Jantung

Li Yinhui didiagnosis mengalami bradikardia, suatu kondisi di mana jantung berdenyut sangat pelan. Meskipun denyut jantung yang lambat bisa normal saat beristirahat, jantung Li Yinhui hanya berdenyut 37 kali per menit, jauh di bawah rentang normal 60-100 kali per menit.

Kondisi ini diperparah oleh pneumonia yang pernah menyerangnya, yang membuat tubuhnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Dalam pernyataannya di media sosial, Li Yinhui mengungkapkan betapa sulitnya keputusan pensiun.

Li Yinhui telah berupaya keras untuk mengobati kelainannya selama beberapa bulan terakhir sebelum pensiun, bahkan terus mencari cara penyembuhan setelah Olimpiade Tokyo 2020. Namun, pada akhirnya, ia tidak dapat lagi mengikuti latihan intensitas tinggi dan harus bergantung pada pengobatan jangka panjang.

Li Yinhui dan Du Yue
Li Yinhui dan Du Yue

Hal ini membuatnya tidak punya pilihan lain selain meninggalkan lapangan bulu tangkis dan tim nasional China. Pensiunnya Li Yinhui sebenarnya sudah terindikasi ketika namanya dan pasangannya, Du Yue, dihapus dari ranking BWF pada 25 Januari 2022 silam.

Saat itu, pasangan Li/Du berada di peringkat delapan dunia. Li Yinhui menyampaikan rasa syukurnya atas sembilan tahun membela tim bulu tangkis Cina, menjadi saksi banyak momen bersejarah, dan menegaskan bahwa kecintaannya pada olahraga ini akan selalu ada di hatinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement