Kisah Sedih Pebulu Tangkis China Li Yinhui, Pensiun Muda di Usia 24 Tahun karena Sakit Jantung dan Pneumonia

KISAH sedih pebulutangkis China, Li Yinhui yang pensiun muda di usia 24 tahun menarik dibahas. Li diketahui pensiun karena ada sakit jantung dan pneumonia.

Pada 2022 silam, dunia bulu tangkis dikejutkan dengan kabar pensiunnya pemain ganda spesialis asal China, Li Yinhui. Keputusan berat ini diambil Li Yinhui karena kondisi kesehatan yang serius, yaitu kelainan jantung yang disebut bradikardia, serta dampak lanjutan dari pneumonia yang dideritanya beberapa tahun lalu.

1. Kelainan Jantung

Li Yinhui didiagnosis mengalami bradikardia, suatu kondisi di mana jantung berdenyut sangat pelan. Meskipun denyut jantung yang lambat bisa normal saat beristirahat, jantung Li Yinhui hanya berdenyut 37 kali per menit, jauh di bawah rentang normal 60-100 kali per menit.

Kondisi ini diperparah oleh pneumonia yang pernah menyerangnya, yang membuat tubuhnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Dalam pernyataannya di media sosial, Li Yinhui mengungkapkan betapa sulitnya keputusan pensiun.

Li Yinhui telah berupaya keras untuk mengobati kelainannya selama beberapa bulan terakhir sebelum pensiun, bahkan terus mencari cara penyembuhan setelah Olimpiade Tokyo 2020. Namun, pada akhirnya, ia tidak dapat lagi mengikuti latihan intensitas tinggi dan harus bergantung pada pengobatan jangka panjang.

Li Yinhui dan Du Yue

Hal ini membuatnya tidak punya pilihan lain selain meninggalkan lapangan bulu tangkis dan tim nasional China. Pensiunnya Li Yinhui sebenarnya sudah terindikasi ketika namanya dan pasangannya, Du Yue, dihapus dari ranking BWF pada 25 Januari 2022 silam.

Saat itu, pasangan Li/Du berada di peringkat delapan dunia. Li Yinhui menyampaikan rasa syukurnya atas sembilan tahun membela tim bulu tangkis Cina, menjadi saksi banyak momen bersejarah, dan menegaskan bahwa kecintaannya pada olahraga ini akan selalu ada di hatinya.