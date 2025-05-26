Penyebab Marc Marquez Bisa Ikut Start Ulang MotoGP Inggris 2025 meski Sudah Jatuh

Berikut penyebab Marc Marquez bisa ikut start ulang MotoGP Inggris 2025 meski sudah jatuh (Foto: X/@ducaticorse)

PENYEBAB Marc Marquez bisa ikut start ulang MotoGP Inggris 2025 meski sudah jatuh akan dibahas Okezone. Pembalap tim Ducati Lenovo itu pun berhasil finis di posisi tiga dan naik podium.

Seri ketujuh MotoGP 2025 itu digelar di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, Minggu 25 Mei malam WIB. Lomba penuh drama sejak start hingga finis.

Alex Marquez langsung jatuh begitu start balapan di tikungan pertama. Sang kakak juga ikut-ikutan meluncur di aspal saat terjatuh di tikungan 11 pada putaran ketiga.

1. Bendera Merah Berkibar

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jatuhnya Marquez membuat balapan dihentikan karena bendera merah berkibar (red flag). Ia tergelincir gara-gara tumpahan oli dari motor Franco Morbidelli yang terlibat kecelakaan dengan Aleix Espargaro di putaran kedua.

Usai pembersihan trek, Marquez bersaudara plus Morbidelli dan Espargaro ternyata bisa ikut balapan lagi. Padahal, keempat pembalap itu sebelumnya sudah jatuh dan biasanya dinyatakan gagal finis.

“Seluruh pembalap memenuhi syarat (ikut start ulang) karena tiga putaran belum terselesaikan,” bunyi pesan yang muncul di layar televisi.

2. Sudah Sesuai Aturan

Kenapa bisa demikian? Ternyata Pasal 1.25.2 pada regulasi MotoGP memungkinkan hal tersebut terjadi.

“Apabila hasil perhitungan menunjukkan pemimpin lomba telah menyelesaikan kurang dari 3 putaran maka lomba dinyatakan batal dan akan diadakan lomba baru (start ulang),” bunyi pasal tersebut.