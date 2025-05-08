Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Taipei Open 2025: Rahmat/Yeremia dan Meilysa/Rachel ke Perempatfinal, Apryani/Febi Terhenti

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |20:56 WIB
Hasil 16 Besar Taipei Open 2025: Rahmat/Yeremia dan Meilysa/Rachel ke Perempatfinal, Apryani/Febi Terhenti
Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI - Sebanyak tiga wakil Indonesia baru saja memainkan babak 16 besar Taipei Open 2025 pada Kamis (8/5/2025) malam WIB. Hasilnya, dua wakil Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose berhasil lolos ke perempatfinal.

Tiga pertandingan itu berlangsung di Taipei Arena, Taiwan. Wakil Indonesia pertama yang melesat ke delapan besar adalah ganda putra Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

1. Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob

Keduanya berhasil mengalahkan utusan Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo. Sempat mendapatkan perlawanan sengit, Rahmat/Yeremia akhirnya menang dalam dua gim langsung (21-15, 21-16).

2. Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose

Wakil Merah-Putih selanjutnya yang lolos ke perempatfinap Taipei Open 2025 adalah Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose. Ganda putri Indonesia itu berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Ong Xin Yee/Carmen Ting.

Kemenangan didapat oleh Meilysa/Rachel dalam dua gim beruntun. Walau sempat kesulitan, keduanya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-17, 21-18.

Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias
Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias

3. Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum

Berbeda dengan dua wakil Indonesia sebelumnya, Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum terhenti di babak 16 besar Taipei Open 2025. Ganda putri Indonesia itu tumbang dari wakil Korea Selatan, Jeong Na Eun/Lee Yeon Woo.

Bertanding sengit dalam tiga gim, Apriyani/Febi harus rela menyerahkan tiket delapan besar ke Jeong/Lee. Mereka kalah dengan skor 21-16, 18-21, dan 8-21.

 

Halaman:
1 2
