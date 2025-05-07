Hasil Taipei Open 2025: Trias/Rachel dan Rahmat/Yeremia Melaju, Komang Ayu Kandas

Simak hasil Taipei Open 2025 yang melibatkan tiga wakil Indonesia termasuk Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose (Foto: X/@INABadminton)

TAIPEI – Hasil Taipei Open 2025 Super 300 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose dan Rahmat Hidayat/Yeremia Yacob Rambitan melaju ke 16 besar, sedangkan Komang Ayu Cahya Dewi harus kandas.

1. Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose

Trias/Rachel lebih dulu lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Kanada, Jacqueline Cheung/Catherine Choi. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-16, di Taipei Arena, Taiwan, Rabu (7/5/2025) malam WIB.

Pada laga tersebut, Trias/Rachel benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Mereka tak mengalami kesulitan berarti untuk mengandaskan perlawanan dari Cheung/Choi.

2. Rahmat Hidayat/Yeremia Yacob Rambitan

Keberhasilan Trias/Rachel pun disusul Rahmat/Yeremia yang sukses menumbangkan wakil Malaysia, Chia Wejie/Lwi Sheng Hao. Mereka menang dengan skor 23-21, 21-23, dan 21-14.

Laga tersebut terbilang sengit karena Rahmat/Yeremia dan Chia/Lwi sama-sama ngotot untuk bisa memenangkan pertandingan. Rahmat/Yeremia berjuang keras untuk mengamankan gim pertama dengan skor 23-21.