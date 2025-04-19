Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sedih Pelatih Red Sparks yang Coba Tegar Usai Ditinggal Megawati Hangestri: Kami Janji Akan Bertemu Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |00:05 WIB
Kisah Sedih Pelatih Red Sparks yang Coba Tegar Usai Ditinggal Megawati Hangestri: Kami Janji Akan Bertemu Lagi
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

KISAH sedih pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, menarik diulas. Dia mencoba tegar usai ditinggal pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi.

Pemain voli asal Indonesia itu diketahui telah memutuskan berpisah dengan Red Sparks. Ko Hee Jin menyebut bahwa dirinya dan Megawati berjanji akan bertemu lagi.

Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

1. Megawati Hangestri Tinggalkan Red Sparks

Megawati Hangestri pergi setelah mengantar Red Sparks menjadi runner-up Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu kemudian bergabung dengan tim voli Indonesia, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Kepergian Megawati meninggalkan kesedihan mendalam bagi Red Sparks, terkhusus sang pelatih Ko Hee Jin. Pelatih berusia 44 tahun itu bahkan sempat menitikkan air mata ketika momen perpisahan dengan Megawati.

"Seseorang bertanya bagaimana perasaan saya, dan pada saat itu, dua tahun terakhir, dari pertemuan pertama saya dengan Mega hingga menjadi runner-up di kejuaraan, terlintas di benak saya seperti panorama, dan saya menjadi sangat emosional," kata Ko Hee Jin dilansir dari The Joong Ang, Sabtu (19/4/2025).

"Begitulah besarnya cinta kami satu sama lain,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
