Tak Sengaja Tabrak Jorge Martin hingga Cedera di MotoGP Qatar 2025, Fabio Di Giannantonio: Kejadian Terburuk

FABIO Di Giannantonio angkat bicara mengenai insidennya dengan Jorge Martin di MotoGP Qatar 2025. Ia mengaku tidak sengaja menabrak sang juara dunia bertahan saat terjadi di tikungan 12 Sirkuit Internasional Losail, Senin 14 April 2025 dini hari WIB.

Martin gagal menyelesaikan balapan keempat MotoGP 2025 tersebut. Ia terjatuh di tengah balapan saat melaju kencang di depan Di Giannantonio. Tabrakan pun tak terhindarkan.

1. Patah Tulang Rusuk

Akibatnya, Martin menderita cedera di beberapa tempat termasuk patah tulang rusuk. Pembalap tim Aprilia Racing itu lantas dibawa ke rumah sakit terdekat di Qatar untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Di Giannantonio mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran Martin jatuh tepat di jalur balapnya. Ia menyebut insiden itu sebagai kejadian terburuk dalam hidupnya.

“Dia di depan saya dan sedikit melebar. Saya ingin menyalipnya tetapi terlalu dekat. Dia terjatuh dan begitu ada di trek, saya menyentuhnya,” kata Di Giannantonio, melansir dari Crash, Jumat (18/4/2025).

“Saya tidak bisa menghindar apalagi di kecepatan 200 km/jam. Itu kejadian terburuk dalam hidup saya. Saya sampai merinding,” aku pria asal Italia tersebut.