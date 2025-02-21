Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pakai Motor Terbaik, Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |06:38 WIB
Pakai Motor Terbaik, Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez bakal menggunakan motor terbaik di MotoGP 2025. Karena hal tersebut, Marquez mengaku optimis bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini.

Menurut Marquez, kini semua itu tergantung dirinya saat musim sudah berlangsung. Apakah ia mampu memaksimalkan motor Desmosedici tersebut untuk membantunya meraih gelar juara?

1. Optimis

Marquez merasa semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025 sudah berada dalam genggamannya. Mulai dari motor terbaik Ducati, tim pabrikan Ducati, rekan setim yang kuat seperti Francesco Bagnaia, sampai persaingan yang sehat dengan para rider lainnya.

Semua itu dirasa Marquez akan memotivasinya untuk tampil menggila di MotoGP 2025. Jadi, ia optimis bisa berjaya di musim 2025 ini.

“Saya bahagia dan bersemangat. Saya memakai motor terbaik, di tim terbaik. Semuanya berada dalam genggaman saya,” ujar Marquez, melansir dari Diario AS, Jumat (21/2/2025).

Marc Marquez menyapa penggemar MotoGP di Bangkok, Thailand (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez menyapa penggemar MotoGP di Bangkok, Thailand (Foto: X/@ducaticorse)

“Apakah saya mampu bersaing memperebutkan gelar juara? Itu semua ada di tangan saya. Saya sudah melakukan yang terbaik di musim dingin (tes pramusim),” tambahnya.

“Lalu saya mempunyai rekan setim (Francesco Bagnaia) yang sangat cepat, saudara saya (Alex Marquez) juga sama tampil cepat di tes pramusim, dan masih banyak rider hebat lainnya di musim ini. Tetapi, saya akan mencobanya (mengincar gelar juara),” imbuh Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/38/3185993/marc_marquez_menyampaikan_perkembangan_terkini_mengenai_cedera_bahunya-8gmP_large.jpg
Marc Marquez Sampaikan Update Cedera Bahunya, Pastikan Siap untuk Tes Pramusim MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/38/3185962/marc_marquez_mengaku_sempat_bikin_kesepakatan_dengan_alex_marquez_usai_seri_perdana_motogp_2025-Tq9D_large.jpg
Marc Marquez Akui Bikin Kesepakatan dengan Alex Marquez demi Ukir Sejarah di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185779/jorge_martin-ay2z_large.jpg
MotoGP 2025 Jadi Musim Tersial, Jorge Martin Pastikan Enggan Terpuruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185764/alex_marquez-70fa_large.jpg
Kisah Lucu di Balik Kemenangan Perdana Alex Marquez di MotoGP, Sempat Bikin Panik Krunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185760/marc_marquez-5zP9_large.jpg
Alex Barros Ungkap Penyebab Marc Marquez Layak Disebut Gabungan Kualitas Pele dan Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185790/motogp_2025-7xt4_large.jpg
Gara-Gara F1 GP Las Vegas 2025, Dorna Sport Mau Bikin Balapan MotoGP di Jalan Raya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement