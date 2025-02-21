Pakai Motor Terbaik, Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025?

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez bakal menggunakan motor terbaik di MotoGP 2025. Karena hal tersebut, Marquez mengaku optimis bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini.

Menurut Marquez, kini semua itu tergantung dirinya saat musim sudah berlangsung. Apakah ia mampu memaksimalkan motor Desmosedici tersebut untuk membantunya meraih gelar juara?

1. Optimis

Marquez merasa semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025 sudah berada dalam genggamannya. Mulai dari motor terbaik Ducati, tim pabrikan Ducati, rekan setim yang kuat seperti Francesco Bagnaia, sampai persaingan yang sehat dengan para rider lainnya.

Semua itu dirasa Marquez akan memotivasinya untuk tampil menggila di MotoGP 2025. Jadi, ia optimis bisa berjaya di musim 2025 ini.

“Saya bahagia dan bersemangat. Saya memakai motor terbaik, di tim terbaik. Semuanya berada dalam genggaman saya,” ujar Marquez, melansir dari Diario AS, Jumat (21/2/2025).

Marc Marquez menyapa penggemar MotoGP di Bangkok, Thailand (Foto: X/@ducaticorse)

“Apakah saya mampu bersaing memperebutkan gelar juara? Itu semua ada di tangan saya. Saya sudah melakukan yang terbaik di musim dingin (tes pramusim),” tambahnya.

“Lalu saya mempunyai rekan setim (Francesco Bagnaia) yang sangat cepat, saudara saya (Alex Marquez) juga sama tampil cepat di tes pramusim, dan masih banyak rider hebat lainnya di musim ini. Tetapi, saya akan mencobanya (mengincar gelar juara),” imbuh Marquez.