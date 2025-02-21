Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Murid Valentino Rossi yang Bisa Jadi Ancaman Marc Marquez di MotoGP 2025, Nomor 1 Rekan Setimnya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |04:40 WIB
3 Murid Valentino Rossi yang Bisa Jadi Ancaman Marc Marquez di MotoGP 2025, Nomor 1 Rekan Setimnya!
Tiga murid Valentino Rossi bisa mengancam Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@vr46ridersacademyofficial)
A
A
A

BERIKUT tiga murid Valentino Rossi yang bisa jadi ancaman Marc Marquez di MotoGP 2025. Salah satunya adalah sang rekan setim yakni Francesco Bagnaia.

Setidaknya ada empat murid Rossi yang akan tampil di MotoGP 2025. Namun, satu nama bisa dikeluarkan dari daftar ini, yaitu Luca Marini yang juga adik tiri The Doctor.

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

Hal tersebut tidak terlepas dari penampilan Honda yang masih angin-anginan terutama di masa pramusim. Lantas, siapa saja tiga sosok tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3 Murid Valentino Rossi yang Bisa Jadi Ancaman Marc Marquez di MotoGP 2025

3. Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi mengilap di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@aprilia)

Pembalap satu ini konsisten berada di lima besar pada Tes Pramusim MotoGP 2025 terutama di Thailand. Bezzecchi menggila lantaran jadi tumpuan utama tim pabrikan Aprilia Racing seturut absennya Jorge Martin.

Melihat potensi yang dimiliki pria asal Italia ini, Marquez tentu tidak bisa tenang-tenang saja. Apalagi, Bezzecchi kini mendapat dukungan penuh khas tim pabrikan.

2. Franco Morbidelli

Hasil Tes Pramusim MotoGP 2025 Hari Kedua: Franco Morbidelli Tercepat, Marc Marquez Posisi 14

Pembalap satu ini tampak ingin bangkit pada MotoGP 2025. Morbidelli juga cukup konsisten berada di lima besar pada lima hari tes pramusim.

Ada satu senjata andalan pembalap asal Italia ini di MotoGP 2025. Morbidelli akan mengendarai motor Ducati Desmosedici GP24 yang spesifikasinya tidak jauh berbeda dengan kendaraan milik Marquez!

 

Halaman:
1 2
