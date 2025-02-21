3 Murid Valentino Rossi yang Bisa Jadi Ancaman Marc Marquez di MotoGP 2025, Nomor 1 Rekan Setimnya!

BERIKUT tiga murid Valentino Rossi yang bisa jadi ancaman Marc Marquez di MotoGP 2025. Salah satunya adalah sang rekan setim yakni Francesco Bagnaia.

Setidaknya ada empat murid Rossi yang akan tampil di MotoGP 2025. Namun, satu nama bisa dikeluarkan dari daftar ini, yaitu Luca Marini yang juga adik tiri The Doctor.

Hal tersebut tidak terlepas dari penampilan Honda yang masih angin-anginan terutama di masa pramusim. Lantas, siapa saja tiga sosok tersebut? Simak ulasan berikut ini.

3. Marco Bezzecchi

Pembalap satu ini konsisten berada di lima besar pada Tes Pramusim MotoGP 2025 terutama di Thailand. Bezzecchi menggila lantaran jadi tumpuan utama tim pabrikan Aprilia Racing seturut absennya Jorge Martin.

Melihat potensi yang dimiliki pria asal Italia ini, Marquez tentu tidak bisa tenang-tenang saja. Apalagi, Bezzecchi kini mendapat dukungan penuh khas tim pabrikan.

2. Franco Morbidelli

Pembalap satu ini tampak ingin bangkit pada MotoGP 2025. Morbidelli juga cukup konsisten berada di lima besar pada lima hari tes pramusim.

Ada satu senjata andalan pembalap asal Italia ini di MotoGP 2025. Morbidelli akan mengendarai motor Ducati Desmosedici GP24 yang spesifikasinya tidak jauh berbeda dengan kendaraan milik Marquez!