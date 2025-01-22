Indonesia Masters 2025: Fajar/Rian Sempat Bersitegang dengan Lawan, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sempat bersitegang dengan lawan di laga 32 besar Indonesia Masters 2025. Usai laga, ia memberikan penjelasan soal kejadian itu.

Fajar/Rian sukses membungkam wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, dalam pertarungan tiga gim (13-21, 21-19, 21-11). Laga tersebut digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.

1. Tegang

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Dalam pertandingan itu, sempat terjadi ketegangan beberapa kali antara kedua ganda putra. Baik Fajar/Rian atau Lundgaard/Verstergaard sempat melakukan protes kepada umpire.

Pada gim ketiga, Verstergaard bahkan mendapatkan kartu kuning karena protesnya kepada umpire. Mengenai perdebatan ini, Fajar memberikan penjelasan usai pertandingan.

"Pertama tadi saya mengangkat bola, ya, tapi kena baju, saya lihat. Tapi memang di lapangan 1 sekarang belum ada challenge, ya, saya tidak tahu hari ini tidak ada challenge," ujar Fajar kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).

"Tadi mengenai baju, tetapi poin buat lawan, juga sebaliknya tadi ada beberapa lawan protes buat kami," sambung pria asal Bandung itu.

2. Kesal

Rian juga sempat kesal karena duet Denmark mengulur-ulur waktu dengan berbagai cara. Ia semakin kesal karena lawan mengulur waktu ketika sedang kehilangan poin beruntun.

"Tadi mereka ingin lap keringat, tetapi menurut saya juga mereka terlalu banyak delay-nya, karena posisi kami sedang poin beruntun dan mereka coba buat men-delay secara terus-menerus," papar Rian.