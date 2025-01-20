Daftar 30 Wakil Indonesia di Indonesia Masters 2025: Anthony Ginting Mundur, Jonatan Christie hingga Ahsan/Hendra Siap Tempur!

Para pebulu tangkis Indonesia siap mentas di Indonesia Masters 2025. (Foto: PBSI)

DAFTAR 30 wakil Indonesia di Indonesia Masters 2025 sudah dirilis. Sejumlah pemain terbaik Tanah Air siap tempur, di antaranya ada Jonatan Christie hingga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Tetapi sayangnya, satu pemain andalan Indonesia harus mundur. Dia adalah Anthony Sinisuka Ginting.

1. Indonesia Dapat Tambahan Wakil

Indonesia resmi mengirim 30 wakil untuk mentas di Indonesia Masters 2025. Sektor ganda campuran memiliki wakil terbanyak dengan 9 pasangan.

Setelah manager meeting dilaksanakan pada Senin (20/1/2025) sore WIB, tuan rumah mendapatkan tambahan wakil di ajang berlevel Super 500 itu. Total, ada 30 wakil Indonesia yang akan unjuk gigi.

Tambahan terbanyak didapat sektor tunggal putri. Tunggal putri ada dua tambahan wakil, yakni Ruzana dan Chiara Marvella Handoyo. Sedangkan ganda campuran dan ganda putra, ini tambah satu wakil.

Pada nomor ganda campuran, ada pasangan muda Bimo Prasetyo/Velisha Christina. Lalu di ganda putra, ada Raymond Indra/Patra Harapan Rindorindo.

2. Anthony Ginting Mundur

Sektor tunggal putra, Indonesia memiliki wakil paling sedikit. Hanya ada tiga wakil saja yang akan turun, menyusul mundurnya Anthony Sinisuka Ginting imbas cedera.

Selain itu, nama-nama besar wakil Indonesia akan tetap turun. Seperti Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang dipastikan bakal mentas.