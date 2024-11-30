4 Pevoli Cantik Indonesia yang Jadi Mama Muda, Nomor 1 Idaman Pria

Pungky Afriecia termasuk satu dari empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda (Foto: Instagram/@pungkyafriecia)

BERIKUT empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda. Salah satunya jadi idola pria belakangan ini.

Di era modern, atlet apalagi voli, tidak hanya memerhatikan penampilan di atas lapangan. Mereka juga mencuri perhatian di luar arena berkat kecantikannya.

Lalu, siapa saja empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda? Simak ulasan berikut ini.

4 Pevoli Cantik Indonesia yang Jadi Mama Muda

4. Pungky Afriecia





Pemain satu ini membela Jakarta Elektrik PLN pada Proliga 2024. Wajah cantik Pungky selalu ditunggu oleh penggemarnya.

Siapa sangka, perempuan asal Bandung ini ternyata seorang mama muda. Ia sudah menikah dengan pesepakbola Yandy Sofyan Munawar dan dikaruniai putra bernama Fafazlan Althafaraz Munawar.

3. Nandita Ayu Salsabilla





Pemain satu ini sukses membawa Jakarta BIN juara Proliga 2024 di kategori putri. Wajah cantik Nandita cukup mencuri perhatian.

Ia ternyata seorang mama muda. Nandita menikah dengan Aji Maulana dan dikaruniai seorang putri yang akrab disapa Rachel.