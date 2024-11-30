Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

4 Pevoli Cantik Indonesia yang Jadi Mama Muda, Nomor 1 Idaman Pria

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |04:35 WIB
4 Pevoli Cantik Indonesia yang Jadi Mama Muda, Nomor 1 Idaman Pria
Pungky Afriecia termasuk satu dari empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda (Foto: Instagram/@pungkyafriecia)
A
A
A

BERIKUT empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda. Salah satunya jadi idola pria belakangan ini.

Di era modern, atlet apalagi voli, tidak hanya memerhatikan penampilan di atas lapangan. Mereka juga mencuri perhatian di luar arena berkat kecantikannya.

Voli Putri

Lalu, siapa saja empat pevoli cantik Indonesia yang jadi mama muda? Simak ulasan berikut ini.

4 Pevoli Cantik Indonesia yang Jadi Mama Muda

4. Pungky Afriecia

Pungky Afriecia

Pemain satu ini membela Jakarta Elektrik PLN pada Proliga 2024. Wajah cantik Pungky selalu ditunggu oleh penggemarnya.

Siapa sangka, perempuan asal Bandung ini ternyata seorang mama muda. Ia sudah menikah dengan pesepakbola Yandy Sofyan Munawar dan dikaruniai putra bernama Fafazlan Althafaraz Munawar.

3. Nandita Ayu Salsabilla

Nandita Ayu Salsabilla

Pemain satu ini sukses membawa Jakarta BIN juara Proliga 2024 di kategori putri. Wajah cantik Nandita cukup mencuri perhatian.

Ia ternyata seorang mama muda. Nandita menikah dengan Aji Maulana dan dikaruniai seorang putri yang akrab disapa Rachel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement