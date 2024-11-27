5 Pebulutangkis Cantik Jepang yang Lolos ke BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Fans Berat Taufik Hidayat!

5 pebulutangkis cantik Jepang yang lolos ke BWF World Tour Finals 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah fans berat Taufik Hidayat.

Ya, para pemain yang lolos ke ajang penutup tahun, BWF World Tour Finals 2024, sudah diketahui. Ajang ini sendiri akan digelar di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024.

Jepang pun memiliki beberapa wakil yang akan mentas di sejumlah sektor. Penampilan para wakil Jepang ini pun akan turut dinantikan di BWF World Tour Finals 2024.

Sebab, selain memiliki bakat ciamik, paras cantik mereka juga membuatnya digandrungi para fans. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis cantik Jepang yang lolos ke BWF World Tour Finals 2024:

5. Nami Matsuyama





Salah satu pebulutangkis cantik Jepang yang lolos ke BWF World Tour Finals 2024 adalah Nami Matsuyama. Dia akan bermain di sektor ganda putri usai menempati urutan keenam di klasemen akhir race to BWF World Tour Finals 2024.

Kiprah manis memang ditunjukkan Nami Matsuyama pada tahun ini. Dia tiga kali lolos ke final, yakni pada French Open, All England, dan juga Singapore Open. Sayangnya, di 3 ajang itu mereka gagal juara karena kalah di final.

4. Rin Iwanaga





Kemudian, ada Rin Iwanaga. Sama seperti Nami Matsuyama, dia juga merupakan pemain di sektor ganda putri. Rin Iwanaga berhasil menduduki posisi lebih tinggi di klasemen akhir race to BWF World Tour Finals 2024 daripada Nami Matsuyama.

Rin finis di urutan kedua dengan total raihan poin sebanyak 96.630 angka. Dia memang bersinar sekali pada tahun ini karena berhasil merebut sejumlah gelar juara bergengsi. Salah satunya didapat di ajang berlevel Super 750, yakni Denmark Open 2024, usai mempermalukan jagoan China, Liu Shengshu/Tan Ning, di final dengan skor 21-17 dan 21-14.