10 Makanan yang Tak Disentuh Ade Rai demi Awet Muda, Nomor 1 Bikin Kulit Kendur

Ade Rai memiliki 10 makanan yang disarankan untuk dihindari demi awet muda. (Foto: Instagram/ade_rai)

ADA 10 makanan yang tak disentuh Ade Rai lagi demi bisa hidup sehat dan awet muda. Menariknya ke-10 makanan tersebut ternyata sangat mudah ditemui di kehidupan sehari-hari.

Sebagai mantan atlet binaraga, Ade Rai mengetahui betul bagaimana cara untuk memiliki tubuh yang baik dan sehat. Tentu dengan memiliki tubuh yang sehat, maka bisa menjaga diri hingga awet muda.

Ade Rai pun tahu apa saja makanan yang tka baik bagi tubuh. Lantas apa saja itu?

Berikut 10 Makanan yang Tak Disentuh Ade Rai Lagi demi Awet Muda:

10. Mi Instan





Mi instan menjadi makanan paling mudah ditemukan. Mi instan sendiri memiliki dampak buruk kepada tubuh terhadap beberapa organ seperti lambung, hati dan bahkan kulit.

9. Makanan Asin

Garam memang penyedap rasa yang dapat meningkatkan cita rasa suatu makanan. Namun, mengonsumi garam berlebihan hingga membuat makanan menjadi sangat asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput.

8. Junk Food





Sesuai namanya, junk food adalah makanan yang tidak sehat untuk tubuh. Karena itu Ade Rai sangat menghindari jenis makanan tersebut karena biasanya banyak mengandung lemak, garam, dan gula yang tinggi.

7. Kerupuk





Kerupuk kerap menjadi pendamping makanan yang suka terlupakan kalau dikonsumsi kebanyakan maka tidak baik untuk tubuh. Menurut Ade Rai, kerupuk memiliki banyak karbohidrat dan lemak jenuh sehingga mempercepat proses penuaan.