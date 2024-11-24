Advertisement
SPORT LAIN

Kembalinya Megawati Hangestri Jadi Kunci Red Sparks Putus Tren Negatif

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |13:14 WIB
Kembalinya Megawati Hangestri Jadi Kunci Red Sparks Putus Tren Negatif
Kembalinya Megawati Hangestri membantu Daejeon JungKwanJang Red Sparks putus tren negatif (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

SEOUL – Pelatih Daejeon JungKwanJang Red Sparks, Ko Hee-jijn, mengakui kembalinya Megawati Hangestri dari cedera menjadi salah satu kunci memutus empat kekalahan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Ia yakin tim asuhannya akan kembali ke performa terbaik.

Red Sparks sukses meraih kemenangan dalam laga ketiga putaran kedua Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Bertandang ke Jangchung Arena, Soeul, Sabtu, 23 November 2024, Megawati Cs mengatasi perlawanan sengit GS Caltex dengan skor 3-2 (18-25, 26-24, 20-25, 26-24, dan 15-9).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Kemenangan itu pun menjadi pemutus rentetan hasil buruk yang diraih Red Sparks. Sebelumnya, mereka telah kalah empat kali berturut-turut, dengan rincian masing-masing dua kali dilibas Pink Spiders dan Hillstate.

Megawati tampil menjadi bintang kontra GS Caltex. Pemain asal Jember itu menjadi top skor untuk timnya dengan torehan 23 poin.

Ko mengakui Red Sparks berhasil kembali ke jalur kemenangan karena adanya mampu melewati krisis cedera termasuk dengan comeback-nya Megawati. Seperti diketahui, pemain berusia 25 tahun itu absen dalam laga terakhir kontra Pink Spiders hingga timnya menelan kekalahan telak 0-3.

“Saya pikir kami bisa menang karena para pemain pada akhirnya mengatasi krisis. Mega cedera, dan Yeom Hye-sun juga melewatkan satu pertandingan (karena cedera),” kata Ko dikutip dari Sporki, Minggu (24/11/2024).




