Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

The CUE Billiard 10 Ball Open 2024 Dipenuhi Kejutan, Pebiliar Filipina Sabet Gelar Juara

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |10:24 WIB
The CUE Billiard 10 Ball Open 2024 Dipenuhi Kejutan, Pebiliar Filipina Sabet Gelar Juara
Para pemenang The CUE Billiard 10 Ball Open 2024. (Foto: POBSI)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024 dipenuhi dengan kejutan. Pebiliar Filipina, Jeff De Luna, pun sukses keluar sebagai juara The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024.

Kepastian menjadi juara didapat Jeff usai tampil apik dalam laga yang digelar di Cue Billiard, Jakarta pada Minggu, 27 Oktober 2024. Dalam pertandingan final yang berlangsung sengit itu, Jeff mengalahkan pebiliar Indonesia, Rico Kui Ciong dari klub NAFF, dengan skor 11-6.

The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024

Turnamen The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024 sendiri didukung penuh oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Ajang ini mempertandingkan nomor 10 ball dengan total peserta sebanyak 128 orang, terdiri dari pemain-pemain profesional dari berbagai negara.

Keberhasilan Jeff mengantarkannya membawa pulang hadiah sebesar USD12.000. Sementara Rico, yang menempati posisi runner-up, dia mengantongi hadiah sebesar USD6.000 serta tambahan 340 poin ranking nasional.

Turnamen internasional ini diwarnai berbagai kejutan, termasuk tumbangnya beberapa atlet unggulan Indonesia yang terhenti di babak 16 besar. Meski demikian, para pemain tetap menunjukkan performa terbaik pada turnamen kali ini.

Sekretaris Jenderal PB POBSI, Fadil Nasution, menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang. Dia memberi apresiasi terhadap perkembangan biliar Indonesia.

"Selamat kepada Jeff Deluna sebagai pemenang dalam turnamen ini, Rico Kui Ciong sebagai runner-up, dan Hendrik sebagai semifinalis,” ucap Fadil Nasution, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Senin (28/10/2024).

“Secara teknis, pemain Indonesia sudah mulai meningkat pesat, diharapkan terus meningkat dan lebih stabil pada waktu yang akan datang," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement