The CUE Billiard 10 Ball Open 2024 Dipenuhi Kejutan, Pebiliar Filipina Sabet Gelar Juara

JAKARTA – Turnamen The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024 dipenuhi dengan kejutan. Pebiliar Filipina, Jeff De Luna, pun sukses keluar sebagai juara The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024.

Kepastian menjadi juara didapat Jeff usai tampil apik dalam laga yang digelar di Cue Billiard, Jakarta pada Minggu, 27 Oktober 2024. Dalam pertandingan final yang berlangsung sengit itu, Jeff mengalahkan pebiliar Indonesia, Rico Kui Ciong dari klub NAFF, dengan skor 11-6.

Turnamen The CUE Billiard 10 Ball International Open 2024 sendiri didukung penuh oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI). Ajang ini mempertandingkan nomor 10 ball dengan total peserta sebanyak 128 orang, terdiri dari pemain-pemain profesional dari berbagai negara.

Keberhasilan Jeff mengantarkannya membawa pulang hadiah sebesar USD12.000. Sementara Rico, yang menempati posisi runner-up, dia mengantongi hadiah sebesar USD6.000 serta tambahan 340 poin ranking nasional.

Turnamen internasional ini diwarnai berbagai kejutan, termasuk tumbangnya beberapa atlet unggulan Indonesia yang terhenti di babak 16 besar. Meski demikian, para pemain tetap menunjukkan performa terbaik pada turnamen kali ini.

Sekretaris Jenderal PB POBSI, Fadil Nasution, menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang. Dia memberi apresiasi terhadap perkembangan biliar Indonesia.

"Selamat kepada Jeff Deluna sebagai pemenang dalam turnamen ini, Rico Kui Ciong sebagai runner-up, dan Hendrik sebagai semifinalis,” ucap Fadil Nasution, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Senin (28/10/2024).

“Secara teknis, pemain Indonesia sudah mulai meningkat pesat, diharapkan terus meningkat dan lebih stabil pada waktu yang akan datang," lanjutnya.