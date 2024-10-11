Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Arctic Open 2024 di Vision+: Saksikan Perjuangan Jonatan Christie Cs Rebut Gelar Juara

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |17:22 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Arctic Open 2024 di Vision+: Saksikan Perjuangan Jonatan Christie Cs Rebut Gelar Juara
Saksikan Arctic Open 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Arctic Open 2024 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Saksikan perjuangan Jonatan Christie cs yang kini sudah berhasil menembus perempatfinal.

Ya, Arctic Open 2024 yang merupakan salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi yang termasuk dalam rangkaian BWF World Tour Super 500 kembali digelar. Indonesia siap hadapi tantangan berat untuk meraih podium tertinggi.

Jonatan Christie

Arctic Open 2024 pun sudah berlangsung mulai Kamis 10 Oktober 2024. Ajang ini akan berlangsung hingga Minggu 13 Oktober 2024, di mana mencapai babak final. Anda bisa menyaksikan laga-laga seru Arctic Open 2024 secara live streaming di sini.

Turnamen ini akan menghadirkan para pemain terbaik dunia untuk bersaing memperebutkan gelar juara serta hadiah USD420 ribu. Dengan cuaca dingin khas kawasan Arktik, BWF Arctic Open 2024 menjanjikan pertarungan sengit di lapangan yang akan memanaskan suasana.

Para penggemar bulu tangkis, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, tentu tak sabar menyaksikan aksi-aksi luar biasa dari para atlet favorit mereka.

Berikut jadwal Arctic Open 2024 hingga berlangsungnya final:

Kamis, 10 Oktober 2024

Start 14.00 – Babak 16 Besar

Jumat, 11 Oktober 2024

Start 18.00 – Perempatfinal

Sabtu, 12 Oktober 2024

Sesi 1 Start 14.00 – Semifinal

Sesi 2 Start 21.00 – Semifinal

Minggu, 13 Oktober 2024

Start 15.00 – Final

Nonton semua matchnya dengan klik di sini.

