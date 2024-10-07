Megawati Hangestri Cs Diminta Pelatih Red Sparks Perkuat Mental Usai Gagal Juara Kovo Cup 2024

RED Sparks menjadi runner-up Kovo Cup 2024. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, pun soroti mental Megawati Hangestri cs usai gagal juara.

Ya, Red Sparks harus puas pulang sebagai runner up Kovo Cup 2024 setelah menelan kekalahan di final yang berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 di Tonyeong Gymnasium. Mereka tumbang di tangan Hillstate dengan skor 1-3 (25-23, 15-21, 14-25, dan 18-25).

Kekalahan itu terasa menyesakkan bagi Red Sparks. Pasalnya, mereka memulai laga dengan kemenangan, tetapi malah terbantai habis dengan selisih yang cukup jauh pada tiga set berikutnya dari Hillstate.

Oleh karena itu, Ko Hee Jin menilai mental tim Red Sparks perlu ditingkatkan saat memainkan laga penting seperti di final Kovo Cup 2024. Walaupun demikian, dia menegaskan bahwa pasukannya bakal berusaha langsung membuat kejutan di awal musim Liga Voli Korea 2024-2025.

BACA JUGA: Pelatih Red Sparks Akui Energi Megawati Hangestri Cs Habis di Final Kovo Cup 2024

“Saat memainkan pertandingan dengan tekanan, kami perlu banyak membicarakan aspek mental. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan sensasi sejak awal di musim mendatang,” kata Ko Hee Jin, dilansir dari The Spike, Senin (7/10/2024).