Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Cs Diminta Pelatih Red Sparks Perkuat Mental Usai Gagal Juara Kovo Cup 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |22:04 WIB
Megawati Hangestri Cs Diminta Pelatih Red Sparks Perkuat Mental Usai Gagal Juara Kovo Cup 2024
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

RED Sparks menjadi runner-up Kovo Cup 2024. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, pun soroti mental Megawati Hangestri cs usai gagal juara.

Ya, Red Sparks harus puas pulang sebagai runner up Kovo Cup 2024 setelah menelan kekalahan di final yang berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 di Tonyeong Gymnasium. Mereka tumbang di tangan Hillstate dengan skor 1-3 (25-23, 15-21, 14-25, dan 18-25).

Megawati Hangestri

Kekalahan itu terasa menyesakkan bagi Red Sparks. Pasalnya, mereka memulai laga dengan kemenangan, tetapi malah terbantai habis dengan selisih yang cukup jauh pada tiga set berikutnya dari Hillstate.

Oleh karena itu, Ko Hee Jin menilai mental tim Red Sparks perlu ditingkatkan saat memainkan laga penting seperti di final Kovo Cup 2024. Walaupun demikian, dia menegaskan bahwa pasukannya bakal berusaha langsung membuat kejutan di awal musim Liga Voli Korea 2024-2025.

“Saat memainkan pertandingan dengan tekanan, kami perlu banyak membicarakan aspek mental. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan sensasi sejak awal di musim mendatang,” kata Ko Hee Jin, dilansir dari The Spike, Senin (7/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement