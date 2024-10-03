Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Bidadari Wushu!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |03:31 WIB
5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Bidadari Wushu!
Lindswell Kwok menjadi mualaf. (Foto: Instagram/@lindswell_k)
A
A
A

5 atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf menarik diulas. Salah satunya ada nama bidadari wushu Indonesia, Lindswell Kwok.

Ya, keputusan besar kerap diambil sejumlah atlet dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya soal agama.

Beberapa atlet memutuskan untuk berpindah agama menjadi Islam di tengah kariernya. Siapa saja mereka?

Berikut 5 atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf:

5. Markus Horison

Markus Horison

Salah satu atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf adalah Markus Horison. Dia merupakan eks kiper Timnas Indonesia.

Markus Horison memutuskan menjadi seorang mualaf pada 2004. Usai memeluk agama Islam, dia mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

4. Cristian Gonzales

Cristian Gonzales

Kemudian, ada Cristian Gonzales. Dia juga pernah jadi bintang di Timnas Indonesia karena sukses memberi kontribusi besar.

Cristian Gonzales pun memutuskan menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003. Sama seperti Markus, dia juga memiliki nama baru, yakni Mustafa Habibi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3174949/rizki_juniansyah-hXHV_large.jpg
2 Medali Emas dan Pecahkan Rekor Dunia! Rizki Juniansyah Jawara di Kejuaraan Dunia Angkat Besi IWF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/43/3174846/premier_padel_2025-mhcE_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/43/3174486/perbati_memiliki_misi_memajukan_tinju_indonesia-SCJj_large.jpg
PERBATI Mantapkan Sinergi Nasional untuk Prestasi Tinju Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement