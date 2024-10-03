5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Bidadari Wushu!

5 atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf menarik diulas. Salah satunya ada nama bidadari wushu Indonesia, Lindswell Kwok.

Ya, keputusan besar kerap diambil sejumlah atlet dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya soal agama.

Beberapa atlet memutuskan untuk berpindah agama menjadi Islam di tengah kariernya. Siapa saja mereka?

Berikut 5 atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf:

5. Markus Horison





Salah satu atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf adalah Markus Horison. Dia merupakan eks kiper Timnas Indonesia.

Markus Horison memutuskan menjadi seorang mualaf pada 2004. Usai memeluk agama Islam, dia mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

4. Cristian Gonzales





Kemudian, ada Cristian Gonzales. Dia juga pernah jadi bintang di Timnas Indonesia karena sukses memberi kontribusi besar.

Cristian Gonzales pun memutuskan menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003. Sama seperti Markus, dia juga memiliki nama baru, yakni Mustafa Habibi.