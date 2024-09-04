Tampil di Hong Kong Open 2024, Gregoria Mariska Kejar Poin BWF World Tour Finals 2024

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dipastikan tampil di Hong Kong Open 2024. Sebab, Gregoria tengah mengejar poin saat ini.

Setelah menyabet medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria terkena virus cacar air. Kondisi itu membuatnya absen di dua turnamen, yakni Japan Open 2024 dan Korea Open 2024.

Namun saat ini, kondisi Gregoria sudah mulai membaik dan telah menjalani latihan. Karena itu, dia pun akan tetap turun di Hong Kong Open 2024 yang berlangsung pada 10-15 September 2024.

Selain itu, Gregoria juga tampil di Hong Kong Open 2024 guna menjaga poinnya setelah absen di dua turnamen. Gregoria perlu menjaga poin untuk mengejar tiket tampil di BWF World Tour Finals 2024.

"Iya (turun di) Hong Kong karena dia masih jaga poin untuk kejar WTF," kata Herli kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Senin 2 September 2024.

"Kondisinya sudah pulih, tapi memang belum 100%. Jadi kita kejar terus, karena hari Minggu ini udah berangkat ke Hong Kong," lanjutnya.

Herli menyampaikan bahwa saat ini anak asuhnya itu juga sudah mulai latihan kendati kondisinya belum pulih maksimal. Porsi latihan Gregoria perlahan akan dinaikkan seiring dengan kondisinya. Mengingat, Herli tidak ingin sembarangan karena takut anak didiknya itu kembali drop.

"Sudah, sudah (latihan). Tadi latihan ini sebelum kesini kita. Belum full seperti biasa, tapi sudah ditingkatkan terus porsinya," tuturnya.