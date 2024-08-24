Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Lama Didepak dari Pelatnas PBSI, Alvi Wijaya Ikuti Jejak Pramudya Kusumawardana Jadi Pelatih di Australia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |01:01 WIB
Tak Lama Didepak dari Pelatnas PBSI, Alvi Wijaya Ikuti Jejak Pramudya Kusumawardana Jadi Pelatih di Australia
Alvi Wijaya resmi gabung EPA untuk jadi pelatih bulu tangkis di Australia. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

SYDNEY – Tak lama didepak dari Pelatnas PBSI, mantan tunggal putra Indonesia, Alvi Wijaya resmi bergabung dengan klub bulu tangkis Australia Elite Badminton Academy (EBA) sebagai pelatih. Pergerakan Alvi itu lantas mengingatkan akan Pramudya Kusumawardana yang juga pergi dari Pelatnas PBSI untuk menjadi pelatih di Australia.

Bergabungnya Alvi diumumkan langsung oleh EBA lewat Instagram resmi mereka, @elitebadmintonacademy, pada Jumat 23 Agustus 2024. Dia akan berkarier sebagai pelatih tunggal putra di klub yang bermarkas di Sydney itu.

“Selamat datang di rumah barumu, Alvi! Elite Badminton Academy secara resmi mengumumkan kedatangan dari pelatih baru tunggal putra kami, Alvi Wijaya Chairullah,” tulis keterangan EBA, Sabtu (24/8/2024).

“EBA merasa sangat terhormat dan bangga untuk mengumumkan perekrutan teranyar kami, Alvi membawa banyak pengalaman, keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan gairah dalam olahraga ini sebagai bintang tunggal putra ke EBA dan Australia,” tambah pernyataan EBA.

Alvi Wijaya

“Di usianya yang masih muda, Alvi telah mencapai hasil yang sangat baik untuk Indonesia dengan peringkat dunia tertinggi sepanjang masa dan langit adalah batasnya,” lanjut keterangan itu.

Kabar tersebut bisa dibilang cukup mengejutkan karena Alvi baru terlempar dari Pelatnas PBSI pada pertengahan Juli 2024 lalu. Dia dicoret dari Cipayung berdasarkan Surat Keputusan PP PBSI Nomor :SKEP/019IL.3|VUZA24 Tentang Degradasi dan Pemulangan Atlet Pelatnas PBSI Kategori Masa Percobaan 3 (tiga) Kejuaraan Internasional.

Halaman:
1 2
