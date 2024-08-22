Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Piala Suhandinata 2024: Tim Bulutangkis Indonesia Tergabung di Grup F

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |21:01 WIB
Hasil Drawing Piala Suhandinata 2024: Tim Bulutangkis Indonesia Tergabung di Grup F
Berikut hasil drawing Piala Suhandinata 2024 (Foto: PB Djarum)
A
A
A

BWF selaku Federasi Bulutangkis Dunia merilis drawing Piala Suhandinata 2024 yang berlangsung di Nanchang, China, Kamis (22/8/2024) malam WIB. Hasilnya, Tim Bulutangkis Indonesia tergabung grup mudah yakni Grup C.

Piala Suhandinata 2024 merupakan bagian dari ajang World Junior Championships (WJC) 2024 yang akan digelar di Nanchang, China pada 30 September - 5 Oktober 2024. Ajang yang menggunakan format beregu campuran ini akan diikuti 40 negara.

 

Pada undian ini, Indonesia pun ditempatkan sebagai unggulan keempat. Hasilnya, berdasarkan undian, Tim Merah Putih akan tergabung di grup yang terbilang ringan yakni Grup F.

 BACA JUGA:

Grup tersebut berisi lima tim, di mana Indonesia akan bersaing dengan Polandia, Sri Lanka, Makau, dan Mariana Utara. Nantinya, hanya juara grup yang berhak lolos ke babak perempatfinal.

Sementara itu grup berat tercipta di Grup A, di mana ada China sebagai tuan rumah sekaligus unggulan pertama. China pun akan berhadapan dengan Korea Selatan, Australia, Hong Kong, dan Ghana untuk memperebutkan satu tiket lolos ke babak delapan besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement