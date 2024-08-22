Hasil Drawing Piala Suhandinata 2024: Tim Bulutangkis Indonesia Tergabung di Grup F

BWF selaku Federasi Bulutangkis Dunia merilis drawing Piala Suhandinata 2024 yang berlangsung di Nanchang, China, Kamis (22/8/2024) malam WIB. Hasilnya, Tim Bulutangkis Indonesia tergabung grup mudah yakni Grup C.

Piala Suhandinata 2024 merupakan bagian dari ajang World Junior Championships (WJC) 2024 yang akan digelar di Nanchang, China pada 30 September - 5 Oktober 2024. Ajang yang menggunakan format beregu campuran ini akan diikuti 40 negara.

Pada undian ini, Indonesia pun ditempatkan sebagai unggulan keempat. Hasilnya, berdasarkan undian, Tim Merah Putih akan tergabung di grup yang terbilang ringan yakni Grup F.

BACA JUGA:

Grup tersebut berisi lima tim, di mana Indonesia akan bersaing dengan Polandia, Sri Lanka, Makau, dan Mariana Utara. Nantinya, hanya juara grup yang berhak lolos ke babak perempatfinal.

Sementara itu grup berat tercipta di Grup A, di mana ada China sebagai tuan rumah sekaligus unggulan pertama. China pun akan berhadapan dengan Korea Selatan, Australia, Hong Kong, dan Ghana untuk memperebutkan satu tiket lolos ke babak delapan besar.