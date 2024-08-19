Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Fajar Alfian soal Bongkar Pasang 2 Pasangan Ganda Putra Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |02:07 WIB
Reaksi Fajar Alfian soal Bongkar Pasang 2 Pasangan Ganda Putra Indonesia
Fajar Alfian/Daniel Marthin kala mentas di Piala Thomas 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, berbicara soal bongkar pasang dua pasangan sektor ganda putra. Menyambut positif, Fajar menilai langkah itu cukup bagus untuk penyegaran pemain tersebut.

Seperti diketahui, PBSI melakukan perombakan pada dua pasangan ganda putra. Dua pasangan yang dirombak yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Fajar Alfian

Mereka akan bertukar pasangan dan membentuk duet baru yakni Fikri/Daniel dan Bagas/Leo. Padahal bisa dibilang, duet Bagas/Fikri dan Leo/Daniel sebenarnya tidak terlalu buruk. Hanya saja, memang mereka kerap menunjukkan inkonsistensi.

Menanggapi bongkar pasang itu, Fajar menilai langkah tersebut cukup bagus. Walaupun menurutnya, duet baru Pelatnas PBSI ini masih belum pasti karena pelatih masih akan melihat dulu bagaimana performa mereka.

“Kalau menurut saya, hal yang bagus juga ya dipecah. Dalam arti bukan berarti mereka cukup sampai di situ, tapi kan itu juga kata pelatih dilihat dulu penyegaran dulu seperti apa dan hasilnya juga dilihat,” kata Fajar kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

“Jadi bukan berarti enggak tahu fix apa belum ya, tapi dilihat dulu beberapa turnamen apakah mereka klop atau enggak,” sambungnya.

Walau begitu, Fajar tetap menilai langkah tersebut merupakan langkah yang positif. Karena menurutnya, seorang pemain butuh penyegaran. Dengan dilakukan bongkar pasang ini, para pemain itu bisa lebih mengerti pilihan mana yang terbaik.

“Tapi kalau menurut saya bagus ya, karena mungkin untuk beberapa tahun ini juga mereka masuk top 10 keluar lagi masuk top 10 keluar lagi jadi seperti itu. Jadi biar ada rasa apa ya pas dengan partner baru bagaimana rasanya berpartner dengan orang lain,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186114/viktor_axelsen-SkXQ_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Suka Emosi hingga Banting Raket, Nomor 1 Viktor Axelsen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186043/hendra_setiawan_dan_loh_kean_yew-i9ZM_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186011/pramudya_kusumawardana-305F_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Bela Australia Baru Rebut Gelar Juara Lagi di Guatemala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185770/chico_aura_dwi_wardoyo-gDJp_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Chico Aura, Memulai Karier dari Lapangan Beton hingga Punya Mimpi Kenalkan Papua ke Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185860/gabrielle_adcock-9sSX_large.jpg
Kisah Romantis Pebulu Tangkis Supercantik Asal Inggris Gabrielle Adcock, Menikah dengan Sesama Atlet Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185645/hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-wEKD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement