Reaksi Fajar Alfian soal Bongkar Pasang 2 Pasangan Ganda Putra Indonesia

PEBULU tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, berbicara soal bongkar pasang dua pasangan sektor ganda putra. Menyambut positif, Fajar menilai langkah itu cukup bagus untuk penyegaran pemain tersebut.

Seperti diketahui, PBSI melakukan perombakan pada dua pasangan ganda putra. Dua pasangan yang dirombak yakni Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Mereka akan bertukar pasangan dan membentuk duet baru yakni Fikri/Daniel dan Bagas/Leo. Padahal bisa dibilang, duet Bagas/Fikri dan Leo/Daniel sebenarnya tidak terlalu buruk. Hanya saja, memang mereka kerap menunjukkan inkonsistensi.

Menanggapi bongkar pasang itu, Fajar menilai langkah tersebut cukup bagus. Walaupun menurutnya, duet baru Pelatnas PBSI ini masih belum pasti karena pelatih masih akan melihat dulu bagaimana performa mereka.

“Kalau menurut saya, hal yang bagus juga ya dipecah. Dalam arti bukan berarti mereka cukup sampai di situ, tapi kan itu juga kata pelatih dilihat dulu penyegaran dulu seperti apa dan hasilnya juga dilihat,” kata Fajar kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

“Jadi bukan berarti enggak tahu fix apa belum ya, tapi dilihat dulu beberapa turnamen apakah mereka klop atau enggak,” sambungnya.

Walau begitu, Fajar tetap menilai langkah tersebut merupakan langkah yang positif. Karena menurutnya, seorang pemain butuh penyegaran. Dengan dilakukan bongkar pasang ini, para pemain itu bisa lebih mengerti pilihan mana yang terbaik.

“Tapi kalau menurut saya bagus ya, karena mungkin untuk beberapa tahun ini juga mereka masuk top 10 keluar lagi masuk top 10 keluar lagi jadi seperti itu. Jadi biar ada rasa apa ya pas dengan partner baru bagaimana rasanya berpartner dengan orang lain,” ujarnya.