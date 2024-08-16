Dukung Kegiatan di Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024, Toyota Siapkan 3.374 Unit Kendaraan Elektrifikasi

Berbagai jenis kendaraan elektrifikasi untuk mendukung para atlet, staf, relawan, media, dan penonton Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024. (Foto: dok Toyota)

JAKARTA - Dengan visi Mobility for All, Toyota global menyediakan 3.374 unit sustainable mobility vehicles yang terdiri dari berbagai jenis kendaraan elektrifikasi (xEV) untuk men-support mobilitas para atlet, staf, relawan, media, dan penonton Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024, sekaligus menjadi bentuk kolaborasi yang kuat antara Toyota dan penyelenggaraan Olimpiade.

Toyota mengumumkan pula kampanye Start Your Impossible untuk mendukung 11 atlet Asia dalam perjalanan mereka meraih prestasi olahraga tertinggi di dunia.

Kampanye global ini menunjukkan kekuatan komunitas lokal di seluruh dunia yang mendukung para atletnya serta memperkuat keyakinan bahwa tidak ada perjalanan yang ditempuh sendirian.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan, melalui inisiatif Beyond Zero, Toyota berkontribusi terhadap Paris Games 2024 Goal untuk mengurangi setengah emisi karbon dibandingkan event olimpiade sebelumnya.

“Kerja sama dengan Komite Olimpiade dan Paralimpiade Internasional, serta Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Paris 2024, Toyota mewujudkan konsep mobilitas inklusif dan berkelanjutan yang bebas emisi untuk memastikan para atlet, staf, media, sukarelawan, dan penonton memperoleh kebebasan bergerak dengan aman dan nyaman di sekitar tempat tinggal para atlet dan venue lomba,” ucapnya.

Di Olimpiade Paris 2024 dan Paralimpiade Paris 2024, Toyota mendemonstrasikan 700 personal dan group mobility products untuk memberikan kemudahan bergerak.

Toyota menyediakan 250 unit C+walkS (duduk) dan C+walkT (berdiri), sebuah Personal Battery Electric Vehicle dengan kecepatan maksimum 6 km/jam untuk mobilitas personal di area terbatas. Serta dilengkapi Front Obstacle Detection System memberikan keselamatan bagi pengemudi dan orang di sekitarnya.

Toyota menyediakan 200 unit e-puller, kursi roda bertenaga listrik untuk memastikan para atlet memiliki akses yang mudah. Sekitar 250 unit Accessible People Movers (APM) yang zero emission, dikerahkan untuk mendukung mobilisasi peserta penyandang disabilitas fisik.