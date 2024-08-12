Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ribut dengan PBSI-nya Korsel, An Se-young Diminta Gabung Skuad China

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:37 WIB
Ribut dengan PBSI-nya Korsel, An Se-young Diminta Gabung Skuad China
An Se-young diminta warganet China bergabung dengan negaranya usai ribut dengan PBSI-nya Korea Selatan (Foto: EPA Images/Divyanat Solanki)
A
A
A

RIBUT dengan PBSI-nya Korea Selatan, An Se-young diminta warganet gabung dengan Tim Bulu Tangkis China! Apakah hal itu mungkin terjadi?

An mencuri perhatian usai meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 nomor tunggal putri. Sebab, ia melancarkan kritik secara terbuka saat konferensi pers!

An Se-young

Tak heran, hubungan Badminton Korea (BKA) dengan An memanas. Situasi itu coba dimanfaatkan oleh warganet di China untuk semakin memperkeruh keadaan.

Mereka meminta agar si bocah ajaib segera dinaturalisasi untuk menjadi warga China. BWF sendiri tak punya aturan baku yang mengatur perpindahan asosiasi seorang pemain layaknya FIFA!

"China bisa memenuhi semua keinginan An Se-young. China menerima naturalisasi pemain kelas atas," ujar seorang warganet lewat akun Weibo, media sosial mirip dengan X (Twitter).

“Jika dia dinaturalisasi, China akan menerimanya dengan tangan terbuka,” timpal pengguna lain.

Halaman:
1 2
