Kisah Chiharu Shida, Bidadari Super Cantik yang Pesonanya Justru Disindir Pencinta Bulu Tangkis China

Kisah Chiharu Shida si pebulu tangkis cantik yang disindir warga China menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@_chiharushida_)

KISAH Chiharu Shida, bidadari super cantik yang pesonanya justru disindir pencinta bulu tangkis China, menarik untuk diulas. Sebab, ia di mana-mana sebetulnya mendapat pujian.

Momen Shida disindir ini terjadi saat media asal China, Aiyuke, merilis sebuah pemberitaan soal atlet ganda putri Jepang itu saat akan mengikuti ajang China Open 2023. Dalam pemberitaannya, mereka menyebut jika pasangan Nami Matsuyama itu sangat terkenal di Negeri Tirai Bambu karena kecantikannya.

“Sang dewi sedikit pemalu! Chiharu Shida populer di kalangan penggemar China karena kecantikannya,” tulis Aiyuke pada judul artikelnya.

Aiyuke juga menyebut jika berkat kecantikannya itu, semua gerak gerak Shida sampai menjadi sorotan para pencinta bulu tangkis. Tidak sedikit pula yang mengabadikan momen melihat aktivitas Shida dan kemudian mengunggahnya ke media sosial.

"Di China Open 2023, si cantik Chiharu Shida banyak dicari oleh para penggemar. Di platform media sosial, banyak sekali penggemar yang mengunggah foto kegiatan Shida di China,” tulis Aiyuke.

Namun usut punya usut, ternyata tidak semua masyarakat China setuju dengan tulisan media lokal tersebut. Di kolom komentar artikel Aiyuke tersebut, beberapa pencinta bulu tangkis China justru menyebut jika kecantikan Shida tidaklah seberapa.

Bahkan ada pula pencinta bulu tangkis China yang membandingkan Shida dengan pebulu tangkis lain. Hal ini tentu tindakan yang kurang terpuji untuk dilakukan.

“Memang cantik, namun biasa saja,” tulis salah satu netizen China.